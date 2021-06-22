С визитом в Латвию прибыла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Сегодня в Латвию прибыла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила представитель Государственной канцелярии Зане Озола.
Сегодня в Латвию прибыла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила представитель Государственной канцелярии Зане Озола.
Глава Еврокомиссии встретилась с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, а после переговоров они вместе осмотрят у здания правительства работающий на водороде троллейбус.
I welcome @vonderleyen to Latvia. Looking forward to good discussions on #greendeal , Baltic regional cooperation projects and economic recovery after #COVID19 ! pic.twitter.com/RPVYVK3PFV— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) June 22, 2021
Затем председатель Еврокомиссии посетит факультет архитектуры Рижского технического университета (РТУ) на Кипсале, где сделает заявление для прессы, ознакомится с ходом проектов, реализуемых с софинансированием ЕС и встретится на Фабрике дизайна РТУ со студентами, исследователями и преподавателями.