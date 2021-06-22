Вт, 22.06.2021
Определение уровня антител не дает полной информации о защите от Covid-19, поскольку для защиты организма важны как антитела, так и клеточный иммунитет. Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)
Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)

С визитом в Латвию прибыла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Сегодня в Латвию прибыла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила представитель Государственной канцелярии Зане Озола.

Глава Еврокомиссии встретилась с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, а после переговоров они вместе осмотрят у здания правительства работающий на водороде троллейбус.

Затем председатель Еврокомиссии посетит факультет архитектуры Рижского технического университета (РТУ) на Кипсале, где сделает заявление для прессы, ознакомится с ходом проектов, реализуемых с софинансированием ЕС и встретится на Фабрике дизайна РТУ со студентами, исследователями и преподавателями.

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