Номинанты на премию Дарвина? Трое жителей Эстонии выстрелили себе в руки, чтобы не проиграть спор

Ночью в полицию поступило сообщение о трех мужчинах, у которых была одинаковая травма руки. "И что выяснилось — мужчины, употребляя алкоголь, поспорили на 2000 евро, кто осмелится выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Оказалось, что никто не хотел раскошеливаться на крупную сумму, и каждый нашел в себе "смелость" взять пневматическое ружье и выстрелить себе в руку", - рассказывает полиция .

Соответствующий пост в соцсетях полиция проиллюстрировала фотографией, которая гласит: "Здесь должно было быть написано послание полиции с предупреждением. Но оказалось, что у нас еще не разработан план коммуникации для кандидатов на премию Дарвина (виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей, при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается, и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его — прим.ред. )".