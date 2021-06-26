Новый мегапроект Эрдогана: благо или вред для Стамбула?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган известен своей страстью к крупным строительным проектам. Новый аэропорт в Стамбуле, самая большая мечеть Турции, туннель, который проложен под Босфором, - все эти сооружения в самое короткое время были возведены фактически на пустом месте.

Однако новый проект, о начале строительства которого в субботу, 26 июня, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии в Стамбуле, - канал "Стамбул" - относится совсем к другой категории. Турецкие власти планируют - ни много ни мало - создать второй Босфор, а точнее, дублер этого пролива. Искусственно построенный на западных окраинах Стамбула 45-ти километровый канал будет проходить параллельно Босфору и соединит между собой Черное и Мраморное моря. Цель - разгрузить Босфорский пролив, судоходство в котором становится все более интенсивным год от года. Турецкие чиновники указывают на связанные с этим риски аварий - а после случившегося в марте этого года ЧП, когда контейнеровоз Ever Given блокировал Суэцкий канал, и на опасность повторения подобного сценария на Босфоре.

За что критикуют проект канала "Стамбул"

То, что многие жители Стамбула долгое время считали перспективой далекого будущего, уже сейчас обретает все более четкие контуры. Строительство канала должно начаться в ближайшее время. В марте 2020 года стартовала первая фаза проекта - среди инвесторов оказалось много претендентов из Ближнего и Среднего Востока.

Но мэр Стамбула Экрем Имамоглу, большая часть интеллектуальной элиты и городского населения критикуют планы строительства. Основной аргумент против нового канала - вред окружающей среде. Хотя турецкое министерство экологии в конце 2019 года дало позитивную экспертную оценку проекту, независимые ученые прогнозируют ужасные последствия строительства канала.

Как рассказал в интервью DW Мегат Гюней, председатель стамбульской палаты инженеров-экологов, "Стамбул" полностью изменит ситуацию с водоснабжением 16-миллионного города, крупнейшего в Турции, фактически отрезав его от основных источников пресной воды, находящихся на европейской части Босфора. "Мы потеряем основное хранилище питьевой воды на европейской стороне, а расположенное там же озеро Теркос будет интегрировано в канал", - говорится в докладе инженеров.

Взамен пресная вода для города будет поступать из водохранилища в 200 километрах восточнее Стамбула, для чего требуется реализовать еще один мега-проект - строительство гигантской плотины. "В итоге это приведет к тому, что оплата за воду для жителей города резко вырастет", - прогнозирует Гюней.

Кроме того, строительство канала "Стамбул" фактически уничтожит экосистему на европейской части Босфора, с многочисленными видами растений и животных. Птицы используют эту территорию для зимовок и вывода потомства. Строительство канала приведет к тому, что многие из них окажутся под угрозой вымирания. На севере города ради реализации проекта будут вырублены около 200 тысяч деревьев. 136 квадратных километров аграрных земель и 13 квадратных километров пастбищ будут уничтожены.