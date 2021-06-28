Пн, 28.06.2021
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Совет еврейских общин Латвии

Пограничники впервые столкнулись с тем, что въезжавшие предъявили чужие цифровые сертификаты Covid-19

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В минувшие выходные Латвийская пограничная служба впервые столкнулась со случаями, когда въезжавшие предъявили чужие цифровые сертификаты Covid-19.

На праздничных выходных пограничники обнаружили 21 человека с поддельными тестами на Covid-19, а также двух человек, которые предъявили пограничникам чужие цифровые сертификаты Covid-19.

Гражданин Латвии с Кипра с чужим цифровым сертификатом Covid-19 был обнаружен на пограничном пропускном пункте в аэропорту "Рига".

Также один гражданин Латвии, въезжавший из Великобритании с поддельным тестом на Covid-19, был обнаружен на пограничном пункте пропуска в аэропорту "Рига".

В одном случае был наложен штраф в размере 680 евро, а во втором случае против лица было возбуждено административное дело.

В начале апреля, впервые с момента введения режима чрезвычайной ситуации, латвийские пограничники обнаружили у иностранцев поддельные результаты теста на Covid-19. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации отменен, но ограничения остаются в силе.

Всего пограничники уже выявили 271 человека, предъявившего фальшивые тесты или тесты на Covid-19, не соответствующие образцам, имеющимся в распоряжении Госпогранслужбы.

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