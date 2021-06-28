Пограничники впервые столкнулись с тем, что въезжавшие предъявили чужие цифровые сертификаты Covid-19
В минувшие выходные Латвийская пограничная служба впервые столкнулась со случаями, когда въезжавшие предъявили чужие цифровые сертификаты Covid-19.
В минувшие выходные Латвийская пограничная служба впервые столкнулась со случаями, когда въезжавшие предъявили чужие цифровые сертификаты Covid-19.
На праздничных выходных пограничники обнаружили 21 человека с поддельными тестами на Covid-19, а также двух человек, которые предъявили пограничникам чужие цифровые сертификаты Covid-19.
Гражданин Латвии с Кипра с чужим цифровым сертификатом Covid-19 был обнаружен на пограничном пропускном пункте в аэропорту "Рига".
Также один гражданин Латвии, въезжавший из Великобритании с поддельным тестом на Covid-19, был обнаружен на пограничном пункте пропуска в аэропорту "Рига".
В одном случае был наложен штраф в размере 680 евро, а во втором случае против лица было возбуждено административное дело.
В начале апреля, впервые с момента введения режима чрезвычайной ситуации, латвийские пограничники обнаружили у иностранцев поддельные результаты теста на Covid-19. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации отменен, но ограничения остаются в силе.
Всего пограничники уже выявили 271 человека, предъявившего фальшивые тесты или тесты на Covid-19, не соответствующие образцам, имеющимся в распоряжении Госпогранслужбы.