Пограничники впервые столкнулись с тем, что въезжавшие предъявили чужие цифровые сертификаты Covid-19

На праздничных выходных пограничники обнаружили 21 человека с поддельными тестами на Covid-19, а также двух человек, которые предъявили пограничникам чужие цифровые сертификаты Covid-19.

Гражданин Латвии с Кипра с чужим цифровым сертификатом Covid-19 был обнаружен на пограничном пропускном пункте в аэропорту "Рига".

Также один гражданин Латвии, въезжавший из Великобритании с поддельным тестом на Covid-19, был обнаружен на пограничном пункте пропуска в аэропорту "Рига".

В одном случае был наложен штраф в размере 680 евро, а во втором случае против лица было возбуждено административное дело.

В начале апреля, впервые с момента введения режима чрезвычайной ситуации, латвийские пограничники обнаружили у иностранцев поддельные результаты теста на Covid-19. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации отменен, но ограничения остаются в силе.