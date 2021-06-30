Степаненко решила покинуть партию Гобземса "Закон и порядок". За ней ушла и Швецова

"Я не хочу делать вид, что все в порядке и регулярная оскорбляющая людей публичная коммуникация со стороны моего коллеги - это норма", - отметила политик.

По ее мнению, имеются большие препятствия для достижения целей, которых от них ждут члены по партии, основатели и сторонники. Степаненко обещает продолжать над ними работать, но уже без Гобземса. "Впереди очень много работы, так как нам всем надо будет бороться за свои права, и, возможно, придется получить много новых "сюрпризов" от правительства", - добавила депутат.

Объявленное Степаненко собрание оперативной рабочей группы состоится, как и было планировано - 5 июля в 20 часов.

Следом за ней о выходе из партии сообщила и депутат Сейма Любовь Швецова.

"Любой опыт ценен. С Юлией Степаненко я присоединилась к политической силе "Закон и порядок", теперь вместе с ней я приняла решение выйти", - сообщила на Facebook Швецова.

Напомним, в феврале этого года Регистр предприятий зарегистрировал основанную депутатом Сейма Алдисом Гобземсом партию "Закон и порядок".

Во второй половине февраля Гобземс написал в Twitter, что число членов партии близко "к 1500".

У партии два сопредседателя - Гобземс и Степаненко.