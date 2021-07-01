Фото ⟩ В Ригу прибыли легендарные корабли, они ждут гостей! Рассказываем подробности из первых уст

Три капитана и праздник для горожан

Идея провести фестиваль родилась спонтанно:

"Это все полная импровизация! Буквально три дня назад мы собрались и решили: "Штандарт" пришел в Ригу, "Либава" тоже здесь, почему бы не сделать праздник для горожан", — говорит Владимир Мартусь, капитан и строитель корабля "Штандарт".

"Мы" — это Анатолий Молоканов, капитан и владелец судна "Либава", Янис Гроте, капитан и владелец парусника "Хьортен", и сам Владимир Мартусь. "Хьортен" собирается прибыть в гавань Андрейосты в воскресенье, а "Штандарт" и "Либава" уже открыты для посещения.

Два капитана: Владимир Мартусь и Анатолий Молоканов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На "Либаве" можно будет совершить прогулку по Даугаве, а на "Штандарте" можно присоединиться к учебно-тренировочным плаваниям по вечерам, в закатный час:

"Чтобы показать, как ставились и убирались паруса, как матросы жили в 18 веке", — объясняет Мартусь.

"Здорово, что такие корабли есть, здорово, что люди их видят, здорово, когда люди ценят историю и в особенности морскую. Мы три фаната морской истории и хотим этим поделиться", — воодушевленно рассказывает Мартусь.

"Штандарт", "Либава", "Хьортен"

Прогулочная яхта "Либава" знакома рижанам: каждое лето она появляется в Рижском заливе. Корабль построен по образцам голландских херрен-яхт — это суда представительского класса, которые состояли во флоте практически всех коронованных особ того времени.

Фрегат "Штандарт" — точная копия боевого корабля, построенного Петром I для обороны Санкт-Петербурга. Судно было появилось одновременно с городом, в 1703 году. Именно с этого фрегата начинает свою историю Балтийский военный флот. Его точную копию Владимир Мартусь создал собственными руками.

Капитан уверен: этот "Штандарт" построен гораздо качественнее, чем оригинальный — ведь тогда использовали сырую сосну, не было ни дуба, ни времени на то, чтобы высушить лес.

Фрегат "Штандарт" под парусами ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Мы строили наш корабль шесть лет, — рассказывает Владимир. — Для скелета брали дуб, все эти годы он стоял, проветривался, высушивался".

На корабле можно не только прочувствовать парусную романтику, но и составить представление, как было устроено военное судно и как жили матросы в петровские времена. Историческая достоверность полностью сохранена начиная с пушечной палубы и выше: мачты, такелаж, шпиль, штурвал — максимально близки к петровскому оригиналу. Даже скрип тросов, гром парусов, с которым они раскрываются у вас над головой, запах мокрой палубы, пушки (по праздникам из них палят, а одна даже умеет стрелять ядром), гамаки, в которых спали матросы, деревянное резное декоративное убранство — все это словно переносит в другую эпоху.

Декоративное убранство фрегата "Штандарт" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В бывшем трюме (в петровские времена там хранили бочки с водой, пушечные ядра и тд) сейчас размещается современное оборудование (двигатель, генератор), кают-компания, камбуз и кубрики. Вообще корабль оснащен всем, что необходимо для безопасного путешествия: навигация, радиосвязь, — все есть.