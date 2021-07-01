Фото ⟩ В Ригу прибыли легендарные корабли, они ждут гостей! Рассказываем подробности из первых уст

Три знаменитых исторических парусника ждут гостей с 4 по 9 июля в порту Андрейоста: точные копии петровского фрегата "Штандарт", голландской яхты XVII века "Либава" и шведского почтового бота "Хьортен", который недавно обрел новый дом в Риге. Помимо экскурсий, на борту "Либавы" можно будет прогуляться по Даугаве, а на "Штандарте" даже поучаствовать в учебном выходе.
"Это все полная импровизация! Буквально три дня назад мы собрались и решили: "Штандарт" пришел в Ригу, "Либава" тоже здесь, почему бы не сделать праздник для горожан", — говорит Владимир Мартусь, капитан и строитель корабля "Штандарт".
"Мы" — это Анатолий Молоканов, капитан и владелец судна "Либава", Янис Гроте, капитан и владелец парусника "Хьортен", и сам Владимир Мартусь. "Хьортен" собирается прибыть в гавань Андрейосты в воскресенье, а "Штандарт" и "Либава" уже открыты для посещения.
На "Либаве" можно будет совершить прогулку по Даугаве, а на "Штандарте" можно присоединиться к учебно-тренировочным плаваниям по вечерам, в закатный час:
"Чтобы показать, как ставились и убирались паруса, как матросы жили в 18 веке", — объясняет Мартусь.
"Здорово, что такие корабли есть, здорово, что люди их видят, здорово, когда люди ценят историю и в особенности морскую. Мы три фаната морской истории и хотим этим поделиться", — воодушевленно рассказывает Мартусь.
"Штандарт", "Либава", "Хьортен"
Прогулочная яхта "Либава" знакома рижанам: каждое лето она появляется в Рижском заливе. Корабль построен по образцам голландских херрен-яхт — это суда представительского класса, которые состояли во флоте практически всех коронованных особ того времени.
Фрегат "Штандарт" — точная копия боевого корабля, построенного Петром I для обороны Санкт-Петербурга. Судно было появилось одновременно с городом, в 1703 году. Именно с этого фрегата начинает свою историю Балтийский военный флот. Его точную копию Владимир Мартусь создал собственными руками.
Капитан уверен: этот "Штандарт" построен гораздо качественнее, чем оригинальный — ведь тогда использовали сырую сосну, не было ни дуба, ни времени на то, чтобы высушить лес.
"Мы строили наш корабль шесть лет, — рассказывает Владимир. — Для скелета брали дуб, все эти годы он стоял, проветривался, высушивался".
На корабле можно не только прочувствовать парусную романтику, но и составить представление, как было устроено военное судно и как жили матросы в петровские времена. Историческая достоверность полностью сохранена начиная с пушечной палубы и выше: мачты, такелаж, шпиль, штурвал — максимально близки к петровскому оригиналу. Даже скрип тросов, гром парусов, с которым они раскрываются у вас над головой, запах мокрой палубы, пушки (по праздникам из них палят, а одна даже умеет стрелять ядром), гамаки, в которых спали матросы, деревянное резное декоративное убранство — все это словно переносит в другую эпоху.
В бывшем трюме (в петровские времена там хранили бочки с водой, пушечные ядра и тд) сейчас размещается современное оборудование (двигатель, генератор), кают-компания, камбуз и кубрики. Вообще корабль оснащен всем, что необходимо для безопасного путешествия: навигация, радиосвязь, — все есть.
"Но мы спрятали это так, чтобы вы не заметили: чтобы романтике и кинематографу не мешало", — улыбается Владимир.
Кино и парус
"Штандарт" излюблен кинематографом: пожалуй, это единственный исторический корабль российской постройки, так часто снимающийся в кино. Именно кинематограф познакомил капитана Янис Гроте с Владимиром Мартусем.
Янис — опытный яхтсмен, обучает капитанов и тренирует детей. С историческими судами не работал, пока однажды не увидел "Хьортен" — загорелся, нашел владельца, купил судно:
"Я начал искать информацию [о корабле]. И узнал, что он снимался в фильме "Адмирал", где также снимался и "Штандарт". Так я узнал про это судно, нашел информацию про капитана и сразу написал — поразило, что человек сам построил, это же такой опыт. Я пока круче капитана не видел!"
"Хьортен" всего несколько недель назад прибыл из Швеции: это копия парусника 1792 года, сделанная в Карлсруэ. По словам капитанов, это небольшое двухмачтовое судно, очень достоверное, необычайно красивое под парусами. Порт приписки "Хьортена" — Рига. Фактически, благодаря Янису Гроту, Рига пополнилась историческим кораблем и сможет дать новые впечатления любителям военно-морской истории:
"Я планирую [судно] реставрировать, чтобы в Риге был еще один исторический борт, и вместе с "Либавой" будет очень интересно. А еще родилась идея создать флот вместе".
У нас нет слова "юнга"
На "Штандарте" можно не только познакомиться с историей, но и стать матросом — обучиться такелажному делу, управлению парусником, основам навигации. "Одна из моих проблем как капитана — как убедить людей, что сюда можно прийти матросом?" — делится Владимир Марусь.
Фрегат "Штандарт" всегда ждет практикантов: информацию о местах можно найти на сайте. Никаких ограничений по гендерному признаку — как уверяет капитан, стереотипы насчет "женщина на корабле" несправедливы:
"У нас на 60-70% женский экипаж. Здесь хоть все веревки надо тащить вручную, у нас нет лебедок, но на самом деле это не такая большая сила нужна, и народ как-то справедливо распределяется".
Возрастные ограничения тоже довольно условны — детей старше 12 лет берут на судно без родителей, а с родителем в молодые матросы могут принять уже детей 4-6 лет:
"У нас нет слова "юнга". Каждого, кто приходит, мы обучаем, и он через какое-то время становится матросом".