Массовое убийство в Швеции: возросло число погибших

Стрелок также скончался, но мотив нападения пока не установлен.

"Умерли 11 человек, в том числе убийца", - сообщили агентству AFP в полиции.

Ранее сообщалось, что во вторник в одном из учебных заведений в Эребру, в Центральной Швеции, вспыхнула перестрелка, которую премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал самым тяжелым массовым убийством в истории страны.

Перестрелки в школах Швеции происходят сравнительно редко, но в стране серьезной проблемой стало насилие, связанное с преступными бандами.

Ряд шведских СМИ сообщают, что стрелок после нападения выстрелил и в самого себя.

Перестрелка произошла в школе в Рисберге, которая дает возможность освоить курс средней школы лицам старше 20 лет, а также преподает курсы для иммигрантов и лиц с умственной отсталостью.

Полиция не стала комментировать ни количество раненых, ни серьезность их травм, а власти региона Эребру сообщили во вторник, что в больницу доставлены шесть человек с огнестрельными ранениями.

"Мотив стрельбы еще неизвестен, но все говорит о том, что виновный действовал в одиночку, без идеологического мотива", - отметили в полиции.

Полиция не раскрыла никакой информации о личности или возрасте погибших, а также о том, были ли они учениками или учителями школы.

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