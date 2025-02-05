Кирпичи "выстреливают" на улицу. Управляющий домом подал в суд на 42 владельцев квартир

Запущено - так о доме по адресу Кр. Валдемара, 76, говорят несколько его жителей. Рижская дума в марте прошлого года направила даже предупреждение о том, что зданию может быть присвоен статус развалин. Собственники квартир дома поняли, что срочно нужно менять управляющего. В июле прошлого года из 82 владельцев "за" проголосовали 42, что составляет более половины и соответствует закону. Однако управляющий считает голосование некорректным, поскольку должно быть 2/3, или 55 голосов. Поэтому он обратился в суд, и в декабре прошлого года тот решил восстановить его на работе. Но часть жителей хочет, чтобы работал новый управляющий, поэтому продолжает судиться. Следующее заседание назначено на этот месяц. Спор комментируют обе стороны.
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