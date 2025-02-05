Ср, 5.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи
Для абонентов

Кирпичи "выстреливают" на улицу. Управляющий домом подал в суд на 42 владельцев квартир

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Дом по адресу Кр. Валдемара 76, который задействован в судебном процессе
Дом по адресу Кр. Валдемара 76, который задействован в судебном процессе Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Запущено - так о доме по адресу Кр. Валдемара, 76, говорят несколько его жителей. Рижская дума в марте прошлого года направила даже предупреждение о том, что зданию может быть присвоен статус развалин. Собственники квартир дома поняли, что срочно нужно менять управляющего. В июле прошлого года из 82 владельцев "за" проголосовали 42, что составляет более половины и соответствует закону. Однако управляющий считает голосование некорректным, поскольку должно быть 2/3, или 55 голосов. Поэтому он обратился в суд, и в декабре прошлого года тот решил восстановить его на работе. Но часть жителей хочет, чтобы работал новый управляющий, поэтому продолжает судиться. Следующее заседание назначено на этот месяц. Спор комментируют обе стороны.

"И те собственники квартир, у которых есть долги, конечно, не хотят еще вкладывать, но надеются, что все можно отремонтировать из уже внесенных сумм", - комментирует Модрис Микелсонс, который состоит в сообществе собственников квартир. Он соистец.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти