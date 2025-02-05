Эксперты и юристы работают над документами, на основании которых можно было бы создать такой трибунал и определить его юрисдикцию. Устав специального трибунала может быть завершен к концу года.

"На данный момент достигнут значительный прогресс, - отметил комиссар ЕС по вопросам демократии и юстиции Майкл Макграт. - Сейчас мы не думаем, что будут какие-то непреодолимые препятствия [для создания трибунала]".

В создании специального трибунала задействованы 38 стран, в том числе все страны Евросоюза (ЕС). Планируется, что инициатором трибунала выступит Совет Европы.

"Тянуть - это не вариант, - сказал во вторник генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. - Мы должны действовать как можно быстрее. Мы постараемся завершить работу уже в этом году".

"Ни один человек из России и никто из российских лидеров не неприкосновенен", - подчеркнула верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

В специальном трибунале планируется судить Путина и других российских должностных лиц за преступление агрессии против Украины, то есть за вторжение. В этом случае возможно выступить против высших политических лидеров страны, которая совершила вторжение, в то время как за военные преступления, преступления против человечества или геноцид к ответственности были бы привлечены те, кто совершал это своими руками.

Преступлением агрессии могут быть вторжение, оккупация, аннексия, блокада портов или любое другое нападение, которое одно государство совершает против другого.

"Без преступления агрессии не было бы и остальных военных преступлений", - подчеркнула Каллас.

"Очень важно сигнализировать, что безнаказанные преступления только поощряют дальнейшую агрессию", - прокомментировала Каллас.

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