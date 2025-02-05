Темные страницы истории Гренландии. Нужен ли острову Трамп?

Но независимо от того, кто сейчас в Белом доме, вопрос заключается в том, получат ли гренландцы какую-то выгоду, если остров станет частью США — и если да, то какую именно.

«Национальный проект для Гренландии состоит в снижении своей зависимости [от Дании] за счет расширения связей с внешним миром», — говорит Ульрик Прам Гад, старший научный сотрудник Датского института международных исследований и эксперт по арктическому региону.

Именно в этом контексте некоторые гренландцы склоняются к модели «свободной ассоциации» либо с Данией, либо с Соединенными Штатами — по аналогии свободных соглашений США с некоторыми островными территориями в Тихом океане.

«Проблема в том, что Гренландия чувствует себя поглощенной Данией. Она хочет почувствовать себя менее стесненной и менее зависимой от одной страны. Свободная ассоциация — это не столько про союз, присоединение, сколько про свободу. Это про обретение суверенитета», — говорит Прам Гад.

Угроза Дональда Трампа захватить Гренландию, возможно, была неожиданной, но во время поездки в ​​Нуук его команда прекрасно понимала, что есть ниточка, за которую нужно тянуть — что «опасения» Трампа по поводу «безопасности» возникли в то время, когда многие гренландцы размышляют о своем будущем.