"Каждое утро по пути в детский сад и обратно нас на обеих сторонах дороги встречают курильщики," - говорит о своей ежедневной боли многодетная мать Лита. Ее дети посещают дошкольное образовательное учреждение в Кенгарагсе, и каждое утро и вечер дорога ведет сквозь дымку сигаретного дыма, сообщает передача Bez Tabu.
"Превращают в пассивных курильщиков". В Кенгарагсе мать обеспокоена здоровьем детей
Прибыв по указанному матерью адресу, передача встретила курильщика, который на описанную женщиной ситуацию отрезал:
"Это ее проблема".
И другие встреченные местные жители считают, что курильщики не проблема.
Чаще всего компания курильщиков встречается у кенгарагского участка Rīgas namu pārvaldnieks, который находится недалеко от дошкольного образовательного учреждения.
Его сотрудники на слова о замеченной матерью проблеме также пожимают плечами.
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