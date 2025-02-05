"Превращают в пассивных курильщиков". В Кенгарагсе мать обеспокоена здоровьем детей

"Каждое утро по пути в детский сад и обратно нас на обеих сторонах дороги встречают курильщики," - говорит о своей ежедневной боли многодетная мать Лита. Ее дети посещают дошкольное образовательное учреждение в Кенгарагсе, и каждое утро и вечер дорога ведет сквозь дымку сигаретного дыма, сообщает передача Bez Tabu.