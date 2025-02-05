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"Превращают в пассивных курильщиков". В Кенгарагсе мать обеспокоена здоровьем детей

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Сигареты
Сигареты Фото: africa_pink/Shutterstock

"Каждое утро по пути в детский сад и обратно нас на обеих сторонах дороги встречают курильщики," - говорит о своей ежедневной боли многодетная мать Лита. Ее дети посещают дошкольное образовательное учреждение в Кенгарагсе, и каждое утро и вечер дорога ведет сквозь дымку сигаретного дыма, сообщает передача Bez Tabu.

Прибыв по указанному матерью адресу, передача встретила курильщика, который на описанную женщиной ситуацию отрезал:

"Это ее проблема".

И другие встреченные местные жители считают, что курильщики не проблема.

Чаще всего компания курильщиков встречается у кенгарагского участка Rīgas namu pārvaldnieks, который находится недалеко от дошкольного образовательного учреждения.

Его сотрудники на слова о замеченной матерью проблеме также пожимают плечами.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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