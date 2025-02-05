В опубликованном во вторник интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский отметил, что число раненых меньше, чем количество ранений, так как раненые возвращаются на поле боя, где вновь могут получить ранения.

При этом в российской армии 350 000 солдат погибли, от 50 до 70 тысяч числятся пропавшими без вести, а ранения получили от 600 до 700 тысяч, отметил президент Украины.

Он добавил, что соотношение погибших и раненых у россиян один к двум, поскольку их полевая медицина слабее, чем у украинцев, и поэтому раненые остаются на поле боя.

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