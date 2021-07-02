Мэру Риги Мартиньшу Стакису закрыли въезд в Россию

"В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам.

(…) Теперь Мартиньшу Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию", - заявила Захарова.

Причиной запрета на въезд в Россию стало то, что Стакис в мае 2021 года снял российский флаг, который вместе с флагами других стран был размещен в центре Риги во время чемпионата мира по хоккею. Он заменил его на флаг с символикой Олимпийского комитета России (ОКР).

МИД РФ назвал действия Стакиса "неуважением к государственной символике России" и заявил, что санкции ВАДА, которые запрещают использование российского флага, в данном случае неприменимы, поскольку они касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий.

Российские хоккеисты выступали в Риге как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Решение было принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.

Еще одна история с флагами

В один день с российским флагом, в Риге возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, на исторический бело-красно-белый был заменен и официальный флаг Беларуси.

Флаг у гостиницы, где проживала белорусская хоккейная команда, сменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Стакис пояснил, что такой жест был инициативой Рижской думы, доверенной ему белорусской оппозицией. Этим шагом он выразил поддержку тем, кто страдает от режима авторитарного лидера соседней страны, самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. "Рига солидаризируется с белорусским народом, оппозицией и беженцами. За свободную Беларусь!" - заявил тогда Стакис.

Этим событиям предшествовала экстренная посадка белорусскими властями самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.