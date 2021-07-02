У Гавайских островов самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку в океане: оба пилота пострадали

Как сообщает BBC, самолет Boeing 737 авиакомпании Transair вылетел из столицы Гавайев, Гонолулу, на Мауи, когда пилоты сообщили о проблемах с обоими двигателями: один из них не работал, а другой перегрелся.

Пилоты решили вернуться в аэропорт Гонолулу, но самолет не смог добраться до него, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку в океане.

Два раненых пилота были спасены береговой охраной и доставлены в больницу Гонолулу. Один из них находится в реанимации, другой получил серьезную травму головы, сообщает портал Hawaii News Now.

The @USCG and Honolulu Fire Department rescued two people from a downed Boeing 737 inter-island transport plane 2-miles south of Kalaeloa, Hawaii, Friday.



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