У Гавайских островов самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку в океане: оба пилота пострадали

Как сообщает BBC, самолет Boeing 737 авиакомпании Transair вылетел из столицы Гавайев, Гонолулу, на Мауи, когда пилоты сообщили о проблемах с обоими двигателями: один из них не работал, а другой перегрелся.
Пилоты решили вернуться в аэропорт Гонолулу, но самолет не смог добраться до него, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку в океане.
Два раненых пилота были спасены береговой охраной и доставлены в больницу Гонолулу. Один из них находится в реанимации, другой получил серьезную травму головы, сообщает портал Hawaii News Now.
По данным сайта Flightradar, самолет был построен в 1975 году.