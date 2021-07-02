Сб, 3.07.2021
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У Гавайских островов самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку в океане: оба пилота пострадали
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Boeing 737 MAX. Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Американский грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку в Тихом океане у побережья Гавайев из-за проблем с двигателем, сообщает агентство LETA.

Как сообщает BBC, самолет Boeing 737 авиакомпании Transair вылетел из столицы Гавайев, Гонолулу, на Мауи, когда пилоты сообщили о проблемах с обоими двигателями: один из них не работал, а другой перегрелся.

Пилоты решили вернуться в аэропорт Гонолулу, но самолет не смог добраться до него, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку в океане.

Два раненых пилота были спасены береговой охраной и доставлены в больницу Гонолулу. Один из них находится в реанимации, другой получил серьезную травму головы, сообщает портал Hawaii News Now.

По данным сайта Flightradar, самолет был построен в 1975 году.

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