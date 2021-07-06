Как укрепить иммунитет летом? Рекомендации клинического иммунолога

При условии, что осенью начинают активизироваться различные вирусы и бактерии, самое время уже сейчас, летом, начать беспокоиться об укреплении своего иммунитета. Тем более врачи говорят, что этого запаса вполне хватит на довольно длительный период. И это поможет обеспечить себе адекватную защиту в преддверии сезона простуд и различных тяжелых инфекций.

"Иммунитет должен укрепляться всесезонно, - уточняет клинический иммунолог Лаурис Лицитис*. - Здесь нет перерывов на лето или какой-то другой период. Потому что ресурс потребления витаминов надо возобновлять непрерывно, в том числе и антиоксидантов".

Конечно же, одним из основных пунктов укрепления иммунитета сейчас является коррекция питания. Специалисты рекомендует обратить больше внимания на ягоды, фрукты и овощи.

Причем речь идет преимущественно о сезонных продуктах.

Желательно по максимуму облегчить свой рацион, не налегать на тяжелую пищу и вообще едой себя лучше не перегружать. Доктор Лицитис также рекомендует для укрепления иммунитета употреблять любые свежие ягоды в любом виде. "Можно назвать очень много продуктов, содержащих полезные вещества, - поясняет иммунолог, - но сейчас начнется сезон черники, именно балтийской черники.

Ее по антиоксидантным свойствам не может заменить никакая другая привезенная сюда черника".

Иммунитет имеет сложную структуру: изучение его работы продолжается и сегодня. Но специалисты считают, что иммунитет - это комплекс реакций всего организма для защиты от внешних вторжений и на его работу влияет множество факторов. Поэтому и укрепление иммунитета должно происходить комплексно, а самую важную роль в этом играют микроэлементы - вещества, содержащиеся в организме в небольшом количестве, но крайне необходимые для нормального функционирования всех органов, в том числе и иммунной системы. К ним относятся 13 незаменимых витаминов и около 20 минералов.

Доктор Лицитис рекомендует обращать внимание на качество препаратов, которые сделаны на основе полезных для укрепления иммунитета веществ. "Например, есть такой продукт, как молозиво, там и иммуноглобулин, и многие другие вещества, - рассказывает иммунолог. - Но надо следить за добросовестностью производителя. Очень важная вещь - это цена.

Если название красивое, а цена мизерная, то не исключено, что вы приобретете пустышку".

Новорожденный ребенок или животное обычно получают иммунную защиту от матери через молозиво, которое производится еще 3 дня после родов. Молозиво имеет желтоватый цвет, позже превращается в молоко. Задача молозиво - запустить в действие иммунную систему. Молозиво содержит в 2 раза больше белка, 1,5 раза больше минералов, в 2 раза меньше жира, много минералов и витаминов (особенно витаминов А, D, B12) и больше других защитных средств, чем в зрелом грудном молоке.

Тransfer factor (Фактор переноса) в молозиве является наиболее важной информационной частью иммунной системы, который обучает иммунитет эффективно бороться с широким спектром бактерий, вирусов и грибков, а также с другими клетками организма.