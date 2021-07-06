Вт, 6.07.2021
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Инга Каваца, президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов и руководитель предприятия Vanilla Travel

Как укрепить иммунитет летом? Рекомендации клинического иммунолога

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Estrada Anton

Латвия пережила самый тяжкий период пандемии Covid-19 и активно включается в прививочную кампанию. Но не следует забывать, что лето - это уникальный период для укрепления иммунитета и подготовки организма к осенне-зимним испытаниям. 

При условии, что осенью начинают активизироваться различные вирусы и бактерии, самое время уже сейчас, летом, начать беспокоиться об укреплении своего иммунитета. Тем более врачи говорят, что этого запаса вполне хватит на довольно длительный период. И это поможет обеспечить себе адекватную защиту в преддверии сезона простуд и различных тяжелых инфекций.

"Иммунитет должен укрепляться всесезонно, - уточняет клинический иммунолог Лаурис Лицитис*. - Здесь нет перерывов на лето или какой-то другой период. Потому что ресурс потребления витаминов надо возобновлять непрерывно, в том числе и антиоксидантов".

Конечно же, одним из основных пунктов укрепления иммунитета сейчас является коррекция питания. Специалисты рекомендует обратить больше внимания на ягоды, фрукты и овощи.

Причем речь идет преимущественно о сезонных продуктах.

Желательно по максимуму облегчить свой рацион, не налегать на тяжелую пищу и вообще едой себя лучше не перегружать. Доктор Лицитис также рекомендует для укрепления иммунитета употреблять любые свежие ягоды в любом виде. "Можно назвать очень много продуктов, содержащих полезные вещества, - поясняет иммунолог, - но сейчас начнется сезон черники, именно балтийской черники.

Ее по антиоксидантным свойствам не может заменить никакая другая привезенная сюда черника".

Иммунитет имеет сложную структуру: изучение его работы продолжается и сегодня. Но специалисты считают, что иммунитет - это комплекс реакций всего организма для защиты от внешних вторжений и на его работу влияет множество факторов. Поэтому и укрепление иммунитета должно происходить комплексно, а самую важную роль в этом играют микроэлементы - вещества, содержащиеся в организме в небольшом количестве, но крайне необходимые для нормального функционирования всех органов, в том числе и иммунной системы. К ним относятся 13 незаменимых витаминов и около 20 минералов.

Доктор Лицитис рекомендует обращать внимание на качество препаратов, которые сделаны на основе полезных для укрепления иммунитета веществ. "Например, есть такой продукт, как молозиво, там и иммуноглобулин, и многие другие вещества, - рассказывает иммунолог. - Но надо следить за добросовестностью производителя. Очень важная вещь - это цена.

Если название красивое, а цена мизерная, то не исключено, что вы приобретете пустышку".

Новорожденный ребенок или животное обычно получают иммунную защиту от матери через молозиво, которое производится еще 3 дня после родов. Молозиво имеет желтоватый цвет, позже превращается в молоко. Задача молозиво - запустить в действие иммунную систему. Молозиво содержит в 2 раза больше белка, 1,5 раза больше минералов, в 2 раза меньше жира, много минералов и витаминов (особенно витаминов А, D, B12) и больше других защитных средств, чем в зрелом грудном молоке.

Тransfer factor (Фактор переноса) в молозиве является наиболее важной информационной частью иммунной системы, который обучает иммунитет эффективно бороться с широким спектром бактерий, вирусов и грибков, а также с другими клетками организма.

"Полезны и пчелиные продукты, маточное молоко, например, - продолжает Лаурис Лицитис. - Пыльцой, может быть, не надо сильно увлекаться - это не всегда может быть хорошо. Хороши все продукты, в которых есть витамины А, Е, селен - все это подходит для крепкого иммунитета".

Маточное молочко включает более 400 активных компонентов, среди которых ценнейшие витамины, незаменимые аминокислоты, белки, ферменты, гормоны и другие ингредиенты. Биологическая ценность пчелиного молочка в том, что, воздействуя на организм, оно настолько повышает иммунитет, что он самостоятельно может справиться с болезнью. Клинические опыты показывают, что маточное молочко применяют для лечения 70 различных болезней.

Также очень важен для организма витамин С. Аскорбиновая кислота необходима для синтеза коллагена, восстановления тканей, в деятельности иммунной системы, имеет важное значение для целостности стенок кровеносных сосудов.

Стоит обратить внимание на такой ценный продукт как грибы шиитаке. Химический состав шиитаке сложен и включает много полезных для нашего организма соединений: белки, аминокислоты (в том числе незаменимые аргинин, гистидин, лейцин, изолейцин, лизин, тирозин, треонин, метионин, фенилаланин и валин), углеводы (в том числе грибные полисахариды лентинан и глюкан), жиры (содержат моно- и полиненасыщенные жирные кислоты), грибные фитонциды, пищевые волокна, разные витамины минеральные соли калия, кальция, магния, натрия, марганца, фосфора.

Специалисты напоминают, что лучше всего вещества усваиваются в жидкой форме. Например, есть удобный формат "имунношотов", своеобразных "коктейлей", которые включают самые важные для укрепления иммунитета вещества из грибов шиитаке, молозиво, маточного молочка. Их удобно использовать - достаточно открыть и просто выпить раз в день.

Питание и полезные вещества - важное дело, но не нужно забывать, что лето - пора отпусков. Если есть возможность, то можно съездить на море, подышать соленым воздухом, поплавать, позагорать. Но и дома необходимо гулять на свежем воздухе, кататься на велосипеде, заниматься скандинавской ходьбой. Главное - больше двигаться, заниматься физкультурой. Все это укрепит организм, поможет подготовиться к зиме.

Делая выводы, можно отметить, что поднять иммунитет в домашних условиях - вполне выполнимая задача. Главное не забывать о правильном образе жизни и встречать новый день с хорошим настроением!

*клинический иммунолог Capital Clinic Riga

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