Ср, 7.07.2021
Завтра увидимся! пьяный эстонец перед прыжком с водопада
пьяный эстонец перед прыжком с водопада

Павел Глоба назвал 3 знака Зодиака, к которым в июле-августе деньги будут просто липнуть

ФОТО: pixabay.com/geralt

Известный российский астролог Павел Глоба составил гороскоп на июль и август 2021 года, в котором выделил трех представителей зодиакального круга - главных везунчиков в финансовом плане.

Телец

Тельцы, скорее всего, найдут новую работу, которая принесет им желаемую прибыль. Не исключено также, что этих людей ждет повышение и продвижение по карьерной лестнице на нынешней работе, что также улучшит их финансовое положение.

Лев

Львам астролог советуют совершать покупки и вкладывать деньги в новые проекты, что со временем принесет им прибыль. Все траты вернуться вдвойне.

Водолей

Водолеи, по словам Павла Глобы, смогут приумножить свои накопления, так как начальство наконец заметит их усердие, оценит достижения и повысит в должности.

Для тех, кто больше доверяет не менее известному и популярному российскому астрологу Тамаре Глобе, предлагаем видео с ее подробным прогнозом на июль 2021 года:

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