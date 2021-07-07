Павел Глоба назвал 3 знака Зодиака, к которым в июле-августе деньги будут просто липнуть

Телец

Тельцы, скорее всего, найдут новую работу, которая принесет им желаемую прибыль. Не исключено также, что этих людей ждет повышение и продвижение по карьерной лестнице на нынешней работе, что также улучшит их финансовое положение.

Лев

Львам астролог советуют совершать покупки и вкладывать деньги в новые проекты, что со временем принесет им прибыль. Все траты вернуться вдвойне.

Водолей

Водолеи, по словам Павла Глобы, смогут приумножить свои накопления, так как начальство наконец заметит их усердие, оценит достижения и повысит в должности.