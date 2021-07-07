Ср, 7.07.2021
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На Сицилии извергается вулкан Этна; закрыт аэропорт Катании

ФОТО: AP Photo/Salvatore Allegra

После извержения вулкана Этна на Сицилии взлетно-посадочная полоса в аэропорту Катании была покрыта вулканическим пеплом, поэтому аэропорт пришлось закрыть.

Аэропорт Катании приостановил работу из-за облака пепла и дыма.

За последние недели Этна извергалась несколько раз, но о повреждениях или жертвах сообщалось редко. Иногда из-за шума извержения вулкана разбиваются окна, а также по воздуху летает пепел.

Извержение вулкана сопровождалось потоком лавы. Повышение его активности было зафиксировано в 16:10 по местному времени.

В последние дни вулкан извергает лаву и пепел, в основном из юго-восточного кратера, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии.

Институт также зарегистрировал несколько извержений на северо-восточной стороне вулкана.

Как сообщает институт, облака пепла поднимались в небо на высоту от пяти до десяти километров, если измерять от уровня моря.

ФОТО: AP Photo/Salvatore Allegra
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