На Сицилии извергается вулкан Этна; закрыт аэропорт Катании

Аэропорт Катании приостановил работу из-за облака пепла и дыма.

За последние недели Этна извергалась несколько раз, но о повреждениях или жертвах сообщалось редко. Иногда из-за шума извержения вулкана разбиваются окна, а также по воздуху летает пепел.

Извержение вулкана сопровождалось потоком лавы. Повышение его активности было зафиксировано в 16:10 по местному времени.

Erupción estromboliana (tipo de erupción) del #Etna esta noche🇮🇹

Abundante emisión de ceniza y vistosa fuente de lava que genera ríos descendiendo por las laderas (riesgo mínimo).



Crédito fotos: Domenico Mazzaglia pic.twitter.com/K0EiUPeWu0 — SkyAlert (@SkyAlertMx) February 16, 2021

В последние дни вулкан извергает лаву и пепел, в основном из юго-восточного кратера, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии.

Институт также зарегистрировал несколько извержений на северо-восточной стороне вулкана.

Как сообщает институт, облака пепла поднимались в небо на высоту от пяти до десяти километров, если измерять от уровня моря.