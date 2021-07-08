Чт, 8.07.2021
Ты был моим младшим братом. Ты был самым вежливым из тех, кого я знаю. Ты будешь наблюдать за нами сверху и, скорее всего, скажешь: "Друзья, не волнуйтесь". Это то, что ты говорил в 90% случаев Александра Мерзликина о Матисе Кивлениексе
Александра Мерзликина о Матисе Кивлениексе

Протасевич завел Twitter под домашним арестом и написал, что живет вместе с Софьей Сапегой

Роман Протасевич в программе "вДудь" ФОТО: скриншот видео

Задержанный блогер Роман Протасевич завел страницу в Twitter. "Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :)" - написал он под небольшим селфи. 

Протасевич стал отвечать на вопросы пользователей сетей. Он сообщил, что его процессуальный статус не изменился - домашний арест.

"Веду, пишу и отвечаю сам, без присмотра :)", - утверждает он.

Проходящий фигурантом по нескольким уголовным статьям Роман Протасевич заявил, что его поселили в загородном доме в одной комнате с Софьей Сапегой.

"Да, мы живём вместе. Скажу даже больше - в одной комнате :)", - написал Протасевич в своем Twitter.

Он добавил, что товарищ майор живет этажом ниже.

По его словам, из-за домашнего ареста гулять разрешается только на лужайке возле дома.

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