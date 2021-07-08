Протасевич завел Twitter под домашним арестом и написал, что живет вместе с Софьей Сапегой

Протасевич стал отвечать на вопросы пользователей сетей. Он сообщил, что его процессуальный статус не изменился - домашний арест.

"Веду, пишу и отвечаю сам, без присмотра :)", - утверждает он.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Проходящий фигурантом по нескольким уголовным статьям Роман Протасевич заявил, что его поселили в загородном доме в одной комнате с Софьей Сапегой.

"Да, мы живём вместе. Скажу даже больше - в одной комнате :)", - написал Протасевич в своем Twitter.

Он добавил, что товарищ майор живет этажом ниже.