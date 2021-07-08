Сильно выросло количество случаев Covid-19 в Тукумском крае

Если в начале недели в Тукумском крае было 20 активных случаев Covid-19, то в четверг, с обнаружением восьми новых случаев заражения, количество выявленных за две недели случаев увеличилось до 31.

Между тем, 18 из 50 случаев Covid-19, выявленных в стране за минувшие сутки, были зарегистрированы в Риге, а двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом в столице в настоящее время составляет 313 человек. Ряд новых случаев заражения был обнаружен и в других самоуправлениях.

Наибольшее количество случаев коронавируса за последние две недели зарегистрировано в Риге - 313, Тукумском крае - 31, Сигулдском крае - 30, Аугшдаугавском крае - 28, Вентспилсском крае - 23, Валмиерском крае - 22. В то же время в Салдусском, в Валкском и Вараклянском краях не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

Расчеты агентства LETA показывают, что двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 36,3 случая.

В настоящее время этот показатель выше в 11 самоуправлениях, в том числе в пяти он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 населения в:

Аугшдаугавском,

Сигулдском,

Тукумском,

Вентспилсском,

Саласпилсском,

Рижском,

Краславском,

Валмиерском краях.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Латвии выявлено 50 новых случаев заражения Covid-19, зарегистрирован один случай смерти больного коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

После длительного снижения двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного вырос - с 35,4 до 36,3 случая.