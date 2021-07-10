Литва возводит колючий барьер на границе с Беларусью

Устанавливающие ограждения утверждают, что без специального оборудования преодолеть его невозможно. Ранее власти Литвы пожаловались на поток нелегальных мигрантов, который, по их мнению, организован официальными лицами при нелегитимном президенте Беларуси Александре Лукашенко в связи с обострением двусторонних отношений.

Первый участок ограждения установлен в зоне ответственности пограничной заставы Друскининкая. Чтобы пересечь забор, понадобятся ножницы, кусачки или взрывчатка. В интервью Литовскому радио командир инженерно-технического батальона Павелас Элкинас выразил надежду, что нелегальные мигранты, которые столкнутся с этим препятствием, будут вынуждены отказаться от намерения попасть на территорию Литвы.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Колючий барьер - лишь часть планируемого физического ограждения от нелегальных мигрантов.

"С сегодняшнего дня начато возведение колючего барьера, намечено установить 550 километров, также принято решение начать строительство ограждения на границе с Беларусью. Мы могли бы сделать это довольно быстро, цена такого ограждения составит около 41 млн евро", - сказала журналистам в пятницу, 9 июля, литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра, цель - установить на всей границе с Беларусью физическое ограждение. "Первый этап - колючее ограждение. Ко второму этапу подойдем со строительством физического ограждения", - сказала она.

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас сказал, что ограждение из колючей проволоки может быть полностью возведено в течение нескольких месяцев.

Протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 678,8 километра.

В 2018 году Литва построила двухметровый колючий барьер с дополнительным электронным контролем на сухопутном участке границы с Калининградской областью Российской Федерации.

В дальнейшие планы входило строительство забора на границе с Беларусью, но они пока не реализованы. Около 60% границы не имеют физических преград.

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