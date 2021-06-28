Второй день подряд без смертей. Выявлено 36 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 36,4

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился с 36,7 до 36,4 случая.

Всего в субботу в Латвии сделано 6907 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 137 899 человек. За время пандемии в Латвии умерли 2536 человек с Covid-19.

За минувшие сутки были госпитализированы два пациента с Covid-19, в свою очередь четыре пациента были выписаны.

Таким образом, общее количество стационарных пациентов с Covid-19 сократилось до 70, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время у 56 пациентов течение заболевания - средней тяжести, у 14 пациентов состояние тяжелое.