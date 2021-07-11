Вс, 11.07.2021
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Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

На ярмарке в Виляны установлен новый рекорд выездной вакцинации от Covid-19

ФОТО: VakcinācijaLV/Twitter

Сегодня, 11 июля, на ярмарке в Виляны был установлен новый рекорд выездной вакцинации от Covid-19 - 157 человек получили дозу вакцины, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

NVD отмечает, что на ярмарке в Виляны, где вакцинация проводилась с 7:00 до 14:00, можно было получить вакцину от дочерней компании Johnson & Johnson, а вакцина Pfizer/BioNTech была доступна для подростков.

Между тем 10 июля с 17:00 до 22:00 желающие могли получить вакцину на развлекательном мероприятии AOK Circus, которое проходило в рижском квартале Андрейоста. 13 человек воспользовались этой возможностью.

Уже сообщалось, что в субботу 1562 человека получили первую дозу вакцины от Covid-19.

10 июля вторую или последнюю дозу получили 3588 человек. На сегодняшний день в Латвии первую дозу вакцины получил 696 791 человек, а 612 844 человека завершили курс вакцинации от Covid-19.

Люди, получившие обе дозы вакцины от AstraZeneca, Pfizer/BioNTech или Moderna, а также вакцину Johnson & Johnson, для которой требуется только одна доза, считаются завершившими курс вакцинации. Иммунитет к вирусу Covid-19 возникает в разное время после получения разных вакцин.

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