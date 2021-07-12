Почему российские матери становятся одиночками и как справляются с бедностью. Три истории

На вопрос о том, кем она хочет стать, девочка ухмыляется и уверенно выдаёт: "В такси работать!"

- "Таксистом хочешь быть?"

- "Не таксистом, а таксисткой!" - поправляет девочка.

Когда я рассказываю, что пишу статью о бедности, Лера мгновенно отвечает: "Мы не бедные! У нас все есть".

"Как женщина я состоялась"

В доме у Тучковых двойной праздник: вчера был день рождения 12-летнего сына Егора, а сегодня - старшего брата Анастасии. На подарок в день рождения Егору не хватило денег, тем более что подросток просил планшет. Чтобы угощение обошлось дешевле, решили совместить два праздника в один. Днем - детский праздник, в зале накрыли стол для Егора и его друзей. По дому носятся дети от двух до 12 лет, в коридоре среди сброшенных ботинок играют крошечные котята, в дворе виляют хвостами две дружелюбные собаки. Одна из них еще недавно была бродячей, но прибилась ко двору, и ее тоже решили кормить.

На кухне негде повернуться. Анастасия, ее мама и жены братьев ставят в холодильник настоящие тазы с оливье и селедкой под шубой, режут яблоки и апельсины, кто-то впопыхах спрятал шоколадное печенье в духовку - духовку включили, а спохватились, уже когда шоколад начал таять. Все смеются над потекшим шоколадом. "Дай аплисинку", - прибегает на кухню маленькая Ариша. "Мам, ты слышала? Аплисинка!" - Анастасия хохочет, она в восторге от изобретенного дочкой слова.

Пока дети в зале едят и слушают музыку с телефона, взрослые на кухне осторожно достают алкоголь в честь взрослого дня рождения: говорят, стараются пить так, чтобы дети не видели. Их основное застолье намечено на вечер: тазика оливье хватит на всех.

Анастасия любит готовить. По профессии она повар-кондитер четвертого разряда, успевала поработать в промежутках между рождением детей: на теплицах, в кафе, в офицерской столовой в колонии. Надеется, что осенью получится отправить в садик младших сына и дочь и выйти на работу. Главная мотивация - даже не финансовая: "Я устала за 12 лет с детьми сидеть, - признаётся она. - Я прописалась на кухне!" Если суп - то в восьмилитровой кастрюле, и этого домашним хватает лишь на один раз. А на компромиссы по части перемены блюд Анастасия не идет. Когда сын-именинник с друзьями, наевшись салатов, уходят гулять, она провожает детей словами: "Через сорок минут возвращайтесь, будет горячее!" В духовке подходит курица с картошкой.

ФОТО: BBC

"У родителей тоже всегда столы были накрыты, всегда гости были, - рассказывает мне Анастасия, не прекращая мыть, чистить и нарезать. - Все думают, что мы живем бедно. Да, бедно, но я счастливая. Муж, мама живая, пятеро детей. Как женщина я состоялась!"

Канализации в доме нет. Из крана вода льется в раковину, но под раковиной - ведро, которое нужно выплескивать во двор. Когда Анастасия в очередной раз идет выносить ведро, жена брата, Лианна, доверительно понижает голос: "Ей ведь тяжело, понимаете? В семь утра надо старших в школу отправить, в девять уже маленькие просыпаются: мама, дай ныныку! А потом опека приходит, говорит - у вас полы не мыты".

Анастасия появляется в дверях кухни. Рыдает в голос, захлёбывается. В руке - конверт. На конверте пометка: "Судебное". Несколько секунд мы молча смотрим на неё.

Анастасия плачет так, что не может ничего сказать. Снохи быстро разбираются, что письмо - всего лишь о гражданском деле по просроченному кредиту. Анастасия рыдает от облегчения: она успела подумать, что "судебное" - это повестка в суд, где у нее будут отбирать детей.

Снохи сходятся на том, что детей все-таки не отберут. Не может быть доказательств, что Анастасия жестоко обращалась с детьми, рассуждают они, ведь никакой жестокости в семье нет. "Я так этого боюсь!" - сквозь слёзы выдавливает Анастасия.

Грань нормальности такая тонкая, что ее почти невозможно нащупать. Я даже не уверена, стоит ли писать, что двухлетняя Ариша в приступе веселья выбежала на улицу без ботинок, прямо в колготках - вдруг это потом используют в суде как доказательство, что детям будет лучше в интернате?