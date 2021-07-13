СМИ: Даниэль Павлютс, возможно, на этой неделе женится

Человек из круга знакомых министра рассказал, что Павлютс на этой неделе обменяется кольцами с возлюбленной Элиной, с которой они вместе уже два года.

Ни для Элины, ни для Даниэля этот брак не первый. Ранее министр 12 лет был женат на уже бывшей главе Бюро столетия Латвии при Министерстве культуры Линде Павлюте. В этом браке у пары родилось двое детей, пишет PDz.

Ранее Даниэль Павлютс рассказал, что в последние годы ему было нелегко из-за развода.

"Совпало так, что в последние годы в моей жизни случился надлом из-за развода, из-за того, что мои дети больше не живут со мной - они с их матерью за границей. [...] Время пандемии особенное, потому что я никуда не еду, а дети живут со своей матерью в Брюсселе, в новой семье. Так мы решили", - поведал Павлютс весной изданию Ieva. Министр тогда добавил, что в последние годы проводил много времени вместе с сыновьями.

Что касается отношений с Элиной, то Павлютс сказал, что они очень гармоничны практически во всех сферах жизни. Он быстро нашел общий язык с детьми Элины. Говорят, что детей в доме Павлютса скоро станет еще больше, и это одна из причин, по которой свадьба состоится совсем скоро.