Гроза нанесла серьезный ущерб электросети: без электричества остались около 4700 потребителей

Наибольшие перебои в электроснабжении в настоящее время зарегистрированы в Прейльском, Айзкраукльском и Огрском крае. Предприятие Sadales tīkls работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня днем в некоторых частях восточной части Латвии сформировались грозовые тучи, несущие с собой ливни с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. Возможен также град. Грозы могут пройти и в других регионах Латвии.
Повреждение электросети вызвано упавшими во время грозы деревьями и ветками деревьев, а также в результате разряда молнии. Компания постоянно следит за прогнозами синоптиков и работает в усиленном режиме для оперативного предотвращения перебоев в электроснабжении. Sadales tīkls сообщает, что ситуация в электроснабжении может меняться, поскольку неисправности в электросети регистрируются по пути грозы.
Sadales tīkls подчеркивает, что находиться на улице во время грозы небезопасно, особенно вблизи воздушных линий электропередач и других электрических установок. Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к линиям электропередачи, если поблизости есть деревья, ветки или оборванная линия электропередачи.
О таких опасных ситуациях необходимо сообщать в Sadales tīkls по бесплатному круглосуточному номеру для сообщений о повреждениях - 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу - по телефону 112.
Также необходимо соблюдать правила техники безопасности при использовании личного электрооборудования во время грозы. Если здание не оборудовано системами защиты от молний и защитой от перенапряжения, эксплуатировать электроприборы во время грозы опасно - они должны быть отключены от электросети. Молния может вызвать резкое повышение напряжения в электрических сетях дома, и это перенапряжение может быть до 20 раз выше, чем обычно. Следовательно, выключить устройство будет недостаточно - нужно еще и отключить его от сети.
Бытовые электроприборы, подключенные к розетке, также могут быть повреждены во время грозы, а это означает риск поражения электрическим током и материальный ущерб. Особенно опасно во время грозы, например, использовать подключаемый к розетке компьютер и наушники, подключенные к компьютеру, потому что в случае разряда молнии электрический ток пройдет через компьютер и далее может через наушники воздействовать на тело человека, вызвав тяжелое или даже смертельное поражение электрическим током. К сожалению, в Латвии зарегистрированы подобные несчастные случаи.