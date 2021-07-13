Гроза нанесла серьезный ущерб электросети: без электричества остались около 4700 потребителей

❗️ Informējam, ka negaisa ietekmē valsts austrumos tiek reģistrēti elektrotīkla bojājumi. Pašlaik elektroapgāde pārtraukta aptuveni 4700 klientiem. Plašākie traucējumi ir reģistrēti Preiļos, Aizkrauklē, Ogres novadā.



Strādājam, lai elektroapgādi atjaunotu iespējami drīz. — Sadales tīkls (@Sadalestikls) July 13, 2021

Наибольшие перебои в электроснабжении в настоящее время зарегистрированы в Прейльском, Айзкраукльском и Огрском крае. Предприятие Sadales tīkls работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня днем в некоторых частях восточной части Латвии сформировались грозовые тучи, несущие с собой ливни с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. Возможен также град. Грозы могут пройти и в других регионах Латвии.

Повреждение электросети вызвано упавшими во время грозы деревьями и ветками деревьев, а также в результате разряда молнии. Компания постоянно следит за прогнозами синоптиков и работает в усиленном режиме для оперативного предотвращения перебоев в электроснабжении. Sadales tīkls сообщает, что ситуация в электроснабжении может меняться, поскольку неисправности в электросети регистрируются по пути грозы.

Sadales tīkls подчеркивает, что находиться на улице во время грозы небезопасно, особенно вблизи воздушных линий электропередач и других электрических установок. Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к линиям электропередачи, если поблизости есть деревья, ветки или оборванная линия электропередачи.

О таких опасных ситуациях необходимо сообщать в Sadales tīkls по бесплатному круглосуточному номеру для сообщений о повреждениях - 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу - по телефону 112.

Также необходимо соблюдать правила техники безопасности при использовании личного электрооборудования во время грозы. Если здание не оборудовано системами защиты от молний и защитой от перенапряжения, эксплуатировать электроприборы во время грозы опасно - они должны быть отключены от электросети. Молния может вызвать резкое повышение напряжения в электрических сетях дома, и это перенапряжение может быть до 20 раз выше, чем обычно. Следовательно, выключить устройство будет недостаточно - нужно еще и отключить его от сети.