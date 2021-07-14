Глава Pfizer не смог поехать в Израиль в марте; теперь он полностью вакцинирован

“Создатель вакцины “Pfizer” Альберт Бурла не смог приехать в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. И это всё, что нужно знать о прививках от производителя”

О том, что генеральный директор Pfizer отложил визит в Израиль, потому что не прошел полную вакцинацию, The Times of Israel сообщали 5 марта 2021 года. На тот момент Бурла и некоторые члены его команды сделали первую прививку, но еще не получили вторую дозу вакцины, в то время как другие получили обе дозы, но не прошли минимальный семидневный срок ожидания после вакцинации.

Бурла ранее заявлял, что не будет вакцинироваться вне очереди, несмотря на то, что является главой компании, производящей препарат.

В начале марта Бурла сообщил, что получил свою первую дозу вакцины, а 10 марта в Twitter он написал, что получил вторую. Однако в том же месяце в интернете стали распространять утверждения о том, что Бурла якобы вообще отказался от вакцины. Ложные утверждения о том, что гендиректор отказывается от вакцинации, появились после интервью Бурлы с CNBC, в котором его спрашивают, когда он сделает прививку. В ответ он говорит, что ему 59 лет, у него хорошее здоровье и он не работает на передовой, поэтому ему

"не рекомендуется делать прививку сейчас". Тогда о том, что Бурла не отказывался от вакцинации, сообщал также Re:Check.

Интервью, в котором Бурла сказал, что не делал вакцину, было дано телеканалу CNBC 14 декабря, через три дня после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдало первое разрешение на экстренное использование вакцины компании Pfizer/BioNTech.