Если врач сомневается в пользе вакцинации. Что делать? Опыт России

"Говорим, что это война и выбора нет": аргументы в пользу вакцинации

Задача переубедить врачей - очень сложная, соглашается терапевт, кандидат медицинских наук, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Последнее время он все чаще выступает на публичных и профессиональных площадках, где говорит о пользе вакцинации и напрямую дискутирует с врачами. Важно в таком разговоре быть честным и называть вещи своими именами, считает он.

"Я говорю, что, да, мы не знаем, какие долгосрочные побочные эффекты есть у такой вакцины. Да, в стране не собирается нормальная статистика. Но мы всю жизнь работаем в условиях неопределенности и смотрим на соотношение риска и пользы. В данном случае намного более вероятно, что коронавирус будет негативно влиять, скажем, на репродуктивную функцию, нежели чем вакцинация", - поясняет Ашихмин.

Он напоминает врачам, что им следует действовать с позиции общественного здоровья и привить как можно больше людей, уже после разбираясь с побочными эффектами. "Мы, конечно, привыкли действовать в интересах пациента. Но давайте скажем честно: самая лучшая концепция с его точки зрения - это закрыться в подвале и вылезти последним, когда все будут вакцинированы. Так что мы не врем, что все безопасно, а говорим, что это - война и другого варианта, кроме вакцинации тем, что в распоряжении, у нас нет", - продолжает Ашихмин.

Одной из ключевых проблем российской медицины, которая особенно проявилась во время пандемии, он называет так называемое "магическое мышление” у врачей. То есть недоверие к науке и отсутствие знаний о том, что такое научный метод и доказательная медицина: "Если у врача нет четкого научного инструментария, он погружается в пучину личного опыта. А признать, что твое мнение или твой опыт могут быть ничтожны, если данные доказательной медицины им противоречат, очень тяжело в психологическом плане".

Ашимхин уверен, что российские врачи в принципе отнеслись бы с недоверием к любому новому методу лечения. А давление на медицинское сообщество, когда вакцину спустили сверху без подробных объяснений и сбора данных о побочных эффектах, это недоверие только усилило.

Врачей переубедила смерть коллег

Период, когда медики отговаривали людей от вакцинации, действительно был, но сейчас он прошел, убеждена главврач московской поликлиники № 191 и муниципальный депутат от "Единой России" Мария Соколова. Сейчас, по ее словам, практически все врачи в ее поликлинике, за исключением тех, у кого противопоказания, и тех, кто болел коронавирусом меньше полугода назад, вакцинировались: "Даже те, кто вчера говорили "нет", видя, как болеют другие сотрудники, меняли свое мнение. Страх умереть стал сильнее, чем (опасения побочного эффекта. - Ред.) от прививки. И это тоже хорошо".