Видео ⟩ CSDD рекомендует! Рецепты безалкогольных коктейлей

Эксперт по напиткам Гвидо Элкснис призывает водителей выбирать безалкогольные и безопасные для езды коктейли и предлагает два простых в приготовлении рецепта вкусных напитков, чтобы безопасно участвовать в дорожном движении.
САУЭР С БАЗИЛИКОМ И ОГУРЦОМ
- 25 мл лимонного сока;
- 20 мл сахарного сиропа;
- 50 мл негазированной воды;
- 3 кружочка огурца;
- 3 листика базилика;
- лед.
- Насыпать в шейкер лед, встряхнуть.
- Добавить огурец, базилик, лимонный сок, сахарный сироп и негазированную воду.
- Как следует поболтать в шейкере.
- Перелить в стакан и украсить огурцом и базиликом.
- сок целого лайма;
- 5 листиков свежей мяты;
- 15 мл медового сиропа;
- 100 мл безалкогольного пива;
- лед.
- В большой стакан положить много льда.
- Выдавить в стакан сок лайма.
- Добавить листья мяты, медовый сироп и безалкогольное пиво.
- Перемешать и украсить.
За первые пять месяцев текущего года на водителей составлено 1428 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии, в том числе более 60% водителей сели за руль с опьянением более 1,5 промилле, а в 20% случаев у водителя констатировано опьянение 1-1,5 промилле. Как показывают исследования, скорость реакции человека снижается уже при 0,2 промилле, а риск попасть в ДТП увеличивается в 17 раз.
В среднем одна доза абсолютного алкоголя (12 г), или 0,12 промилле, в организме перерабатывается за час, однако следует учитывать, что скорость уменьшения промилле зависит от веса человека, пола, возраста и других параметров.
CSDD напоминает, что цена алкогольного напитка в сочетании с вождением кардинально возрастает, и это гораздо более дорогое удовольствие, чем в момент покупки напитка. Это дорогостоящее удовольствие как с рациональной точки зрения (штраф, разбитая машина, время и расходы на лечение, юридическая помощь, в худшем случае - похороны), так и морально и социально (испорченные отношения, потеря конкурентоспособности на рынке труда и угрызения совести).