Чт, 15.07.2021
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Видео ⟩ CSDD рекомендует! Рецепты безалкогольных коктейлей

В этом году в ходе кампании против вождения в нетрезвом состоянии "Дорогое удовольствие" ГАО "Дирекция безопасности дорожного движения" (CSDD) призывает водителей к разумному поведению, не допускающему опасного сочетания - употребления алкоголя при пребывании за рулем. 

Эксперт по напиткам Гвидо Элкснис призывает водителей выбирать безалкогольные и безопасные для езды коктейли и предлагает два простых в приготовлении рецепта вкусных напитков, чтобы безопасно участвовать в дорожном движении.

САУЭР С БАЗИЛИКОМ И ОГУРЦОМ

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты:

  • 25 мл лимонного сока;
  • 20 мл сахарного сиропа;
  • 50 мл негазированной воды;
  • 3 кружочка огурца;
  • 3 листика базилика;
  • лед.

Приготовление:

  1. Насыпать в шейкер лед, встряхнуть.
  2. Добавить огурец, базилик, лимонный сок, сахарный сироп и негазированную воду.
  3. Как следует поболтать в шейкере.
  4. Перелить в стакан и украсить огурцом и базиликом.

Видеорецепт:

MOJITO 0%

Ингредиенты:

  • сок целого лайма;
  • 5 листиков свежей мяты;
  • 15 мл медового сиропа;
  • 100 мл безалкогольного пива;
  • лед.

Приготовление:

  1. В большой стакан положить много льда.
  2. Выдавить в стакан сок лайма.
  3. Добавить листья мяты, медовый сироп и безалкогольное пиво.
  4. Перемешать и украсить.

Видеорецепт:

За первые пять месяцев текущего года на водителей составлено 1428 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии, в том числе более 60% водителей сели за руль с опьянением более 1,5 промилле, а в 20% случаев у водителя констатировано опьянение 1-1,5 промилле. Как показывают исследования, скорость реакции человека снижается уже при 0,2 промилле, а риск попасть в ДТП увеличивается в 17 раз.

В среднем одна доза абсолютного алкоголя (12 г), или 0,12 промилле, в организме перерабатывается за час, однако следует учитывать, что скорость уменьшения промилле зависит от веса человека, пола, возраста и других параметров.

CSDD напоминает, что цена алкогольного напитка в сочетании с вождением кардинально возрастает, и это гораздо более дорогое удовольствие, чем в момент покупки напитка. Это дорогостоящее удовольствие как с рациональной точки зрения (штраф, разбитая машина, время и расходы на лечение, юридическая помощь, в худшем случае - похороны), так и морально и социально (испорченные отношения, потеря конкурентоспособности на рынке труда и угрызения совести).

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