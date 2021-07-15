Видео ⟩ CSDD рекомендует! Рецепты безалкогольных коктейлей

Эксперт по напиткам Гвидо Элкснис призывает водителей выбирать безалкогольные и безопасные для езды коктейли и предлагает два простых в приготовлении рецепта вкусных напитков, чтобы безопасно участвовать в дорожном движении.

САУЭР С БАЗИЛИКОМ И ОГУРЦОМ

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты:

25 мл лимонного сока;

20 мл сахарного сиропа;

50 мл негазированной воды;

3 кружочка огурца;

3 листика базилика;

лед.

Приготовление:

Насыпать в шейкер лед, встряхнуть. Добавить огурец, базилик, лимонный сок, сахарный сироп и негазированную воду. Как следует поболтать в шейкере. Перелить в стакан и украсить огурцом и базиликом.

Видеорецепт:

MOJITO 0%

Ингредиенты:

сок целого лайма;

5 листиков свежей мяты;

15 мл медового сиропа;

100 мл безалкогольного пива;

лед.

Приготовление:

В большой стакан положить много льда. Выдавить в стакан сок лайма. Добавить листья мяты, медовый сироп и безалкогольное пиво. Перемешать и украсить.

Видеорецепт:

За первые пять месяцев текущего года на водителей составлено 1428 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии, в том числе более 60% водителей сели за руль с опьянением более 1,5 промилле, а в 20% случаев у водителя констатировано опьянение 1-1,5 промилле. Как показывают исследования, скорость реакции человека снижается уже при 0,2 промилле, а риск попасть в ДТП увеличивается в 17 раз.

В среднем одна доза абсолютного алкоголя (12 г), или 0,12 промилле, в организме перерабатывается за час, однако следует учитывать, что скорость уменьшения промилле зависит от веса человека, пола, возраста и других параметров.