Какие лекарства и как именно способны повлиять на анализы?

Однако существуют тесты, на результаты которых могут повлиять лекарственные препараты и пищевые добавки. Экспресс-тесты, проводимые вне лаборатории, могут быть менее точными и более чувствительными к различным внешним факторам, включая диету и принимаемые лекарства.

Какие лекарства способны повлиять на показатели, и на какие именно?

Препараты, снижающие уровень холестерина (статины) : длительное применение может повлиять на уровень креатинина, который используется для оценки функции почек.

Нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен, диклофенак) : могут влиять на уровень в крови тромбоцитов, альфа-амилазы, глюкозы, билирубина, калия и натрия.

Диуретики и медикаменты для регулировки артериального давления : могут влиять на концентрацию мочевины и других белков в крови и моче.

Аспирин : может повлиять на общий анализ крови и свертываемость крови.

Оральные контрацептивы, глюкокортикостероиды и бета-блокаторы : некоторые из них могут изменять определенные лабораторные показатели.

Гормоны щитовидной железы : повлияют на анализ контроля гормонов щитовидной железы, если они уже используются для заместительной терапии.