Большинство лабораторных тестов необходимо проводить натощак, однако реже упоминается тот факт, что на результаты тестов могут существенно повлиять ежедневный прием лекарств и даже пищевые добавки. Поэтому при планировании тех или иных обследований целесообразно обсудить этот вопрос с врачом или фармацевтом.
Какие лекарства и как именно способны повлиять на анализы?
Сертифицированный фармацевт Иванда Крастиня подчеркивает, что важно учитывать не только факт приема лекарств, но и время их использования: "Например,
Витамины и минералы желательно применять только после сдачи анализов. Сначала нужно сдать анализы, затем можно поесть, и только потом принимать необходимые лекарства и пищевые добавки.
Правда, это может зависеть от конкретного типа анализов - например, витамины не повлияют на диагностику возбудителя инфекции, а вот антибиотики могут существенно изменить результаты".
Кроме того, многие лекарственные препараты остаются в организме в течение более длительного периода времени, а их активные ингредиенты могут присутствовать в крови и других биологических жидкостях, что влияет на точность лабораторных исследований. Поэтому рекомендуется обращать внимание на описания препаратов, где указано, через сколько времени снижается концентрация вещества в организме.
Более точные методы - более точные результаты
Современные технологии лабораторной диагностики значительно развились, повысилась точность многих тестов. Автоматизированные методы исследования значительно сократили количество факторов, которые могут повлиять на результаты. Иванда Крастиня отмечает, что, например, при проведении анализа кала на скрытую кровь сегодня уже не требуется соблюдение специальной диеты, которая раньше была обязательной для избежания неверных результатов.
Однако существуют тесты, на результаты которых могут повлиять лекарственные препараты и пищевые добавки. Экспресс-тесты, проводимые вне лаборатории, могут быть менее точными и более чувствительными к различным внешним факторам, включая диету и принимаемые лекарства.
Какие лекарства способны повлиять на показатели, и на какие именно?
Препараты, снижающие уровень холестерина (статины): длительное применение может повлиять на уровень креатинина, который используется для оценки функции почек.
Нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен, диклофенак): могут влиять на уровень в крови тромбоцитов, альфа-амилазы, глюкозы, билирубина, калия и натрия.
Диуретики и медикаменты для регулировки артериального давления: могут влиять на концентрацию мочевины и других белков в крови и моче.
Аспирин: может повлиять на общий анализ крови и свертываемость крови.
Оральные контрацептивы, глюкокортикостероиды и бета-блокаторы: некоторые из них могут изменять определенные лабораторные показатели.
Гормоны щитовидной железы: повлияют на анализ контроля гормонов щитовидной железы, если они уже используются для заместительной терапии.
Биотин (витамин группы B): широко используется в пищевых добавках для здоровья волос, кожи и ногтей, но может влиять на результаты анализов на гормоны щитовидной железы и половые гормоны, а также на обнаружение онкомаркеров в крови. Период полувыведения биотина (время, необходимое для снижения концентрации вещества до половины от максимальной) в высоких дозах составляет около 26 часов.
Почему результаты тестов могут измениться?
Для определения различных биохимических показателей используются методы химического и иммунохимического анализа. Поскольку они основаны на разных химических реакциях, возможны взаимодействия с активными ингредиентами препарата, что может привести к изменению результатов.
Если человек регулярно принимает лекарства для лечения хронических заболеваний, следует подумать, не лучше ли воздержаться от их приема как минимум за 24 часа до сдачи анализов.
Если это так, результаты анализа будут более точными. Если это невозможно, врач должен учитывать используемые лекарства при оценке результатов теста.
В некоторых случаях, если результаты анализов выходят за пределы нормы или очень близки к критическим значениям, врач может назначить повторные анализы, определив, что прием конкретного препарата следует временно прекратить. В других случаях анализы назначаются специально для того, чтобы оценить, как конкретное лекарство влияет на организм пациента и помогает ли оно достичь терапевтической цели.
Что нужно сделать перед сдачей анализов?
Сертифицированный фармацевт Иванда Крастиня подчеркивает:
"Перед посещением лаборатории всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы уточнить, могут ли принимаемые вами лекарства или пищевые добавки повлиять на результаты. Это поможет избежать неправильной диагностики и ненужных дополнительных обследований".
Чтобы получить самые точные лабораторные данные, всегда важно следовать указаниям врача или фармацевта и внимательно учитывать все факторы, которые могут повлиять на результаты анализов.
Статья создана совместно с Apotheka.
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