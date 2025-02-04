"Леди Макбет" с Хаматовым, Плотниковой и другими в Театре им. Чехова

"Леди Макбет", репетиция в Рижском русском театре им. М. Чехова Фото: Jaroslavs Kaščejevs/ пресс-фото

Обычно, говоря о пьесе "Макбет", отмечают, что это – трагедия амбиций и жажды власти, а также исследование природы зла. Однако лейтмотивом текущего сезона в Театре Чехова является тема любви, и в спектакле "Леди Макбет" режиссер подобрала к широко известной фабуле иные ключи и необычную палитру выразительных средств.

Лаура Гроза заинтересовалась "шотландской пьесой" еще во время учёбы. По её словам, среди всех пьес У. Шекспира эта зацепила её больше всех и сразу, причем, прежде всего, именно благодаря безумной любви леди Макбет к своему мужу и тому парадоксальному факту, что вдохновленные этой любовь целеустремленность и решимость в итоге эту любовь и уничтожают. Впрочем, финал у спектакля, по замыслу режиссера и драматурга, будет значительно более жизнеутверждающим, чем у Шекспира. В остальном и сюжет, и персонажей те, кто знаком с пьесой «Макбет», узнают без труда, разве что показаны они будут через призму восприятия леди Макбет, которая, конечно же, интерпретирует факты не вполне объективно: что-то упускает, что-то понимает не вполне верно, а главное – вплоть до самой последней сцены видит в Макбете идеального героя.

"Леди Макбет", репетиция в Рижском русском театре им. М. Чехова Фото: Jaroslavs Kaščejevs/ пресс-фото