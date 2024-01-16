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Девочка, от которой два раза отказались родители, покоряет Supernova

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Участница латвийского отбора на "Евровидение" Emilija (Эмилия Берзиня), ранее ставшая победительницей пятого сезона шоу X Faktors, на конкурсе Supernova выступила с лирической композицией на английском языке Heartbeat.

Heartbeat впевые прозвучала в этом году на церемонии вручения премии "Золотой микрофон".

"Песня Heartbeat - о том, как нам иногда тяжело слушать себя. Мы цепляемся за прошлые события и иногда тратим время, скорбя о вещах, которые уже давно произошли и прошли", - говорит Эмилия. Так она призывает слушателей создавать ту жизнь, которую они хотят.

Видео: Emilija (Эмилия Берзиня) - Heartbeat

Наставники шоу X Faktors назвали Эмилию самородком. Она несколько лет жила в Норвегии, а после вернулась в Латвию ради музыкальной карьеры. По профессии девушка повар, но она всегда хотела проявить себя в музыке и видела в этом большие возможности для роста.

Победив на шоу X Faktors, Эмилия получила 10 000 евро и эксклюзивный контракт с ведущей мировой звукозаписывающей компанией Universal Music Group.

Видео: Эмилия Берзиня - Sirds pelnos (X Faktors)

Но не всегда ее жизнь была такой радужной...

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