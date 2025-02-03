Хип-хоп-артист Канье Уэста с супругой Бьянкой Цензори вызвали возмущение, прибыв на красную дорожку церемонии вручения наград "Грэмми" без официального приглашения. При этом Цензори предстала в прозрачном платье.
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Фото ⟩ Канье Уэста с супругой выгнали с "Грэмми". Что случилось?
Канье Уэст прибыл на мероприятие в черном, с серебряной цепочкой на шее и в темных очках. Бьянка была одета в черную шубу, которую она придерживала рукой.
Когда пара вышла на красную дорожку, Бьянка, стоявшая спиной к фотографам, внезапно сбросила шубу. Когда Цензори повернулась, оказалось, что на ней полностью прозрачное платье.
Это сразу же вызвало ажиотаж. Пара начала позировать фотографам, а затем как ни в чем не бывало направилась дальше. На видео инцидента видно, как сотрудница помогает Цензори надеть шубу.
Эта выходка закончилась привлечением полиции: эпатажную пару немедленно выпроводили с мероприятия из-за недостойного поведения.
После церемонии присутствующие выразили возмущение и заявили, что Цензори нарушила уголовное законодательство Калифорнии, обнажив тело в общественном месте. Если подобное нарушение повторяется два или более раз, оно считается тяжким преступлением, и виновный может быть приговорен к лишению свободы сроком не менее чем на десять лет.
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