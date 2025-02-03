ФОТО Легендарного котика из "Потока" теперь можно увидеть и у памятника Свободы

"Создается новая жемчужина Риги - место, где рижане и гости города смогут с радостью увековечить себя", - написал мэр Риги Вилнис Кирсис в социальных сетях.



Появились в городе и плакаты с героями культового мультфильма.



22 января руководство Рижского самоуправления вручило режиссеру Гинту Зилбалодису награду "Рижанин года 2024" за выдающиеся достижения в анимационной киноиндустрии, способствующие узнаваемости Риги и Латвии в мире.

Анимационный фильм "Поток" стал самым просматриваемым фильмом в латвийских кинотеатрах и кинозалах - его посмотрели уже 255 000 зрителей. Это рекорд за всю историю Латвии после обретения независимости.



Мультфильм получил свыше 60 наград, включая "Золотой глобус", BAFTA и "Сезар",

и номинирован на премию Американской киноакадемии "Оскар" в двух категориях.

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