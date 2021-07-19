LIZDA: Более половины педагогов не поддерживают обязательную вакцинацию против Covid-19

LIZDA провел опрос, в ходе которого участвовало 7000 педагогов, из которых 26% выразили положительное отношение к обязательной вакцинации лиц, работающих в сфере образования, 19% - нейтральное отношение, а 55% относятся к этому отрицательно.

LIZDA поясняет, что 28% респондентов выступают против вакцинации как процедуры, что можно объяснить тем, что 40% респондентов вообще не любят посещать медицинские учреждения и процедуры вакцинации.

35% респондентов полностью согласны или, скорее, согласны с утверждением, что вакцины безопасны, 35% не имеют четкого мнения, а 41% респондентов не согласны или, скорее, не согласны с утверждением о том, что вакцины Covid-19 безопасны в Латвия.

Опрос также показал, что почти половина (49%) опрошенных педагогов обсуждали вакцинацию против Covid-19 со своим семейным врачом, а 42% респондентов заявили, что им известны случаи, когда семейный врач или другой врач не рекомендовал вакцинироваться.

В опрос LIZDA также попросили респондентов высказать свое мнение о том, "поддерживают ли они обязательную вакцинацию для всех жителей Латвии". Последовали такие ответы - 27,4% выразили полную поддержку или, скорее, согласились с такой необходимостью, 12,9% не выразили четкой позиции, а 59,7% полностью или, скорее, не согласны.

Обязательную вакцинацию для определенных сфер деятельности поддерживают 32% респондентов, не поддерживают - 58%, а 10% не имеют определенной позиции по этому вопросу.

Более чем треть (38%) работников сектора образования заявили, что они были бы готовы оставить свою работу в образовательном учреждении, если вакцинация станет обязательным требованием для учителей.

62,1% респондентов также считают, что в случае обязательной вакцинации сотрудники образовательного сектора должны иметь право знать, были ли вакцинированы учащиеся и их родители.

Несмотря на негативное отношение к вакцинации, большинство педагогов считают, что государство должно обеспечивать программы реабилитации в случае тяжелого заболевания Covid-19.

72,1% опрошенных LIZDA учителей полностью согласны с таким утверждением, 14,5% скорее согласны, 4,4% - не согласны, а 18,5% не имеют определенного мнения.

Как основные причины нежелания делать прививку от Covid-19 педагоги чаще всего назвали:

страх побочных эффектов,

осложнений,

проблем со здоровьем после вакцинации.

Некоторые считают, что вакцина является экспериментальной, недостаточно протестированной и что не хватает надежных источников с убедительной информацией о вакцине, ее составе, побочных эффектах. Педагоги также часто упоминали, что они часто сталкивались с негативной, противоречивой и антипрививочной информацией на телевидение, радио и в социальных сетях.

Для некоторых респондентов отказ от вакцинации - это реакция на давление со стороны правительства и общественности, другие утверждают, что отказываются из-за причин со здоровьем, а некоторые педагоги выразили мнение, что основная причина отказа от вакцинации - это эгоизм, недостаток образования и интеллекта, предубеждения, упрямство.