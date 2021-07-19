SPKC: заболеваемость Covid-19 в Латвии больше не снижается

Одним из наиболее важных показателей распространенности вируса является индекс репродукции, который в течение недели повысился с 0,77 до 1.

На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей на 3% - в среднем выявлялось по 37 новых случаев Covid-19 в день, тогда как неделей ранее - 38 случаев в день.

Одновременно увеличилось количество тестов - в среднем 6971 тест в день по сравнению с 7234 на предыдущей неделе.

За последние семь дней в среднем госпитализировалось по шесть пациентов в день, что на одного меньше, чем неделей ранее. В среднем в больницах находилось 67 пациентов с Covid-19 ежедневно.

Как сообщает SPKC, уровень заболеваемости немного снизился во всех возрастных группах. Выше всего заболеваемость Covid-19 в возрастной группе 20-29 лет, а больше всего новых случаев было в Риге и Рижском регионе.

Выросла также 14-дневная кумулятивная заболеваемость в среднем по Европе - с 51,6 до 89,6 случая на 100 000 населения. В Латвии этот показатель на прошлой неделе снизился с 43 до 36,1 случая.