Вт, 20.07.2021
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Лина Кальке, представитель Государственной полиции

В Валмиере молодой человек на электросамокате сбил пешехода

ФОТО: wellphoto/Shutterstock

В Валмиере молодой человек на электросамокате сбил пешехода, сообщила LETA Зане Васкане, старший специалист Управления Государственной полиции Видземского региона.

Вчера, 19 июля, в 11:35 в Валмиере на улице Ригас молодой человек на электросамокате не уступил дорогу женщине-пешеходу, в результате чего наехал на нее. Женщина пострадала в аварии. В полиции начат административный процесс.

Вчера в 10:15 в Цесисском крае женщина перевернулась, управляя трактором. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. По словам Васкане, обстоятельства уточняются.


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