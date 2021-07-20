В Валмиере молодой человек на электросамокате сбил пешехода
В Валмиере молодой человек на электросамокате сбил пешехода, сообщила LETA Зане Васкане, старший специалист Управления Государственной полиции Видземского региона.
В Валмиере молодой человек на электросамокате сбил пешехода, сообщила LETA Зане Васкане, старший специалист Управления Государственной полиции Видземского региона.
Вчера, 19 июля, в 11:35 в Валмиере на улице Ригас молодой человек на электросамокате не уступил дорогу женщине-пешеходу, в результате чего наехал на нее. Женщина пострадала в аварии. В полиции начат административный процесс.
Вчера в 10:15 в Цесисском крае женщина перевернулась, управляя трактором. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. По словам Васкане, обстоятельства уточняются.