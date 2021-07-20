Вт, 20.07.2021
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Жители Ильгюциемса

У самолета airBaltiс после посадки в Копенгагене отключились оба двигателя

ФОТО: Renatas Repcinskas/Shutterstock

В латвийской национальной авиакомпании airBaltic подтвердили, что у одного из самолетов Airbus A220-300 на маршруте Рига-Копенгаген 11 июля отключились оба двигателя после приземления, когда самолет совершил безопасную посадку на взлетно-посадочную полосу.

airBaltic пояснила, что самолеты Airbus A220-300, используемые компанией, оснащены системой регулировки неисправности управления мощностью, которая предотвращает неконтролируемое повышение мощности во время взлета или посадки и активируется автоматически только тогда, когда самолет находится на земле. Система отключила двигатели, когда самолет уже приземлился.

В авиакомпании подчеркнули, что безопасность является главным приоритетом для airBaltic, и в настоящее время компания работает над расследованием с производителем самолетов Airbus и производителем двигателей Pratt & Whitney.

До сих пор у airBaltic не было подобного случая.

В то же время airBaltic благодарит свой экипаж за разрешение ситуации в соответствии с принципами безопасности компании.

Конкретный самолет AirBaltic Airbus A220-300 возобновил регулярные полеты.


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