Власти Берлина десятилетиями передавали детей на воспитание педофилам

Начиная с 70-х годов прошлого века, профессор психологии Гельмут Кентлер реализовывал "эксперимент", осознанно передавая детей-беспризорников на воспитание мужчинам-педофилам, так как те, по мнению Кентлера, самые любящие приемные родители.

В ходе проведенного университетом Хильдесхайма исследования выяснилось, что власти Берлина реализовывали эту практику почти 30 лет, и приемные родители - педофилы даже регулярно получали детские пособия.

Профессор психологии Гельмут Кентлер ФОТО: Wikipedia

Скончавшийся в 2008 году Кентлер в свое время занимал влиятельную должность в Берлинском центре исследований образования и был уверен, что сексуальные контакты между взрослыми и детьми безвредны.

Берлинские учреждения заботы о детях и сенат делали вид, что ничего не замечают, или же напрямую это поддерживали.

Это стало известным, когда несколько лет назад о своем опыте решили рассказать две жертвы, и с тех пор университет Хильдесхайма рассмотрел дела и других возможных жертв и провел их опрос.

В ходе исследования была обнаружена целая "сеть образования", в том числе в государственных учреждениях по уходу за детьми и в Берлинском региональном правительстве, которая "принимала, поддерживала и защищала" педофилию.

Сам Кентлер регулярно встречался с детьми и их приемными родителями, однако никогда не представал перед судом, так как в тот момент, когда жертвы начали говорить, уже истек срок давности. Это запрещает жертвам и требовать компенсации.

Исследователи выяснили, что некоторые из приемных отцов занимали высокие позиции в академических кругах. Среди них были лица, занимавшие высокие должности в институте Макса Планка, Свободном университете Берлина и печально известной и уже закрытой Оденвальдской школе, которая несколько лет назад попала в громкий скандал с педофилией.

Министр регионального правительства Берлина по вопросам детей и молодежи Сандра Шерес признала, что это "шокирующие и ужасающие открытия".

Первое сообщение об "эксперименте Кентлера" в 2016 году опубликовал Геттингенский университет. Тогда ученые признали, что сенат Берлина, похоже, выяснение правда не интересует.