Электричество, необходимое для завтрашнего дня, нужно экономить сегодня

Все остальное упирается в электроприборы - в их потребление в процессе эксплуатации. И здесь человек и его понимание энергоэффективности играют важную роль в выборе и покупке эффективных бытовых приборов. Это часто является большой проблемой для потребителей, потому что не каждый может разобраться в этикетках с энергопотреблением в магазине и рассчитать фактическое потребление прибора.

"Изменение поведения - самая сложная часть, потому что нужно все время думать о своих действиях. Кажется, в психологии существовало мнение, что когда вы слышите информацию 52 раза, она остается в вашей памяти.

Недаром раньше на электрических выключателях ставили надпись "Уходя, выключайте свет". Видя напоминание каждый день и нажимая кнопку, мы постепенно привыкаем к этому действию, и оно становится автоматическим", -

Об этом TVNET рассказала профессор Института защиты окружающей среды и систем отопления факультета энергетики и электротехники РТУ Андра Блумберга.

В целом привычки населения Латвии к энергосбережению улучшаются. В рамках исследования Центра энергоеффективности Elektrum исследовательский центр SKDS выяснил, что сейчас 78% респондентов кипятят в чайнике ровно столько воды, сколько необходимо на этот момент. 73% обращают больше внимания на класс энергоэффективности прибора и выбирают с меньшим потреблением электроэнергии. Для сравнения, в 2015 году так поступали 66% респондентов. 55% не оставляют в режиме ожидания приборы, которые не планируется использовать в ближайшее время, а 34% сознательно регулируют температуру в помещении.

Начать с простого

Если смена привычек - это вопрос дисциплины, то для смены электроприборов требуется больше ресурсов, знаний, а также усилий. В магазинах представлены десятки фирм, в каждой по несколько похожих моделей. Как выбрать? Люди не любят напрягаться. Чем больше напряжения, тем меньше хочется это делать, поэтому часто реализация хороших намерений заканчивается еще не начавшись.

Самый эффективный способ - начать изменение с самого простого и понятного оборудования.

Например, светильники.

Выбирайте LED-лампы в дом, чтобы снизить потребление электроэнергии до 90%.

Необязательно вкладывать десятки и сотни евро в замену сразу всех лампочек. Достаточно, если вместо каждой перегоревшей лампочки поставить LED-лампочку. Таким образом, через несколько лет потребление электроэнергии в доме значительно снизится. Большинство людей знают об этом и уже пользуются этим. Исследование, проведенное Центром энергоэффективности Elektrum, показало, что уже в 2020 году 72% домохозяйств использовали только LED-лампы, а у 90% как минимум половина светильников были LED.

Затем полезно определить крупнейших потребителей электроэнергии и изучить, как их производительность выглядит на фоне аналогичных товаров.

Не исключено, что в доме стоит очень устаревший или неухоженный водонагреватель или бойлер, который ежемесячно "производит" счет за электричество и теплую воду на десятки евро, поэтому разумнее заменить его на более экономный и качественный бойлер.

Исследование SKDS показало, что потребление энергии электроприборами является даже более важным критерием для покупателей, чем цена прибора. Потребление оценили как достаточно важное или очень важное 94% респондентов, а цену - 93%.

У каждого своя электростанция

Помимо экономии электроэнергии, каждому сознательному потребителю придется задуматься о производстве электроэнергии в будущем. Как для сокращения счетов за коммунальные услуги, так и для участия в коллективном производстве электроэнергии.

"Жители городов склонны сразу отказываться от такой идеи при обсуждении подобных сценариев, заявляя, что стройуправа не разрешает установку солнечных батарей в зданиях исторического центра.

Однако ничто не препятствует установке панелей на неиспользуемом участке земли, загородном доме или даче, подключить их к электросети и вырабатывать электроэнергию для использования в своей городской квартире.

Моя личная фантазия - установить бассейн в небольшом саду, поставить рядом с ним панель солнечных батарей, которая снабжает электроэнергией электрообогреватель, и нагреть воду быстрее, чем это случилось бы естественным путем в латвийских условиях", - рассказывает Блумберга о своем видение ближайшего будущего. Учитывая повышение эффективности солнечных панелей и все более доступные цены, это видение может воплотиться в реальность быстрее, чем мы думаем.