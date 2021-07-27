Что говорят телефонные мошенники? Три реальные истории

"Вы понимаете, что сейчас на Вашем счете будет минус?"

- Добрый день! Вам звонят из службы безопасности Центробанка. Мы фиксируем подозрительные сделки на Вашем банковском счете. Вы можете подтвердить, что это Ваши платежи? – таком текстом на русском языке начался звонок с незнакомого номера Диане.

"Я сразу поняла, что тут что-то нечисто. По специфике работы знаю, что из Центробанка с такими вопросами звонить ну никак не могут. Но ради интереса решила узнать, что будет дальше, и попросила говорить со мной по-латышски", - рассказывает Диана.

- Я Вам сейчас все объясню! В настоящий момент очень много случаев мошенничества, поэтому все операторы, которые говорят на латышском, заняты. А Вы в своих данных указали, что к Вам можно обращаться по-русски.

- Нигде я такого не указывала. Пусть со мной свяжется оператор, который говорит на латышском!

- Вы понимаете, что, пока освободится такой оператор, Ваши деньги уже будут украдены. Вам надо действовать очень быстро. Нам нужно Ваше подтверждение!

"В этот момент я уже разозлилась и сказала, что можно прекращать этот спектакль, потому что я понимаю, кто здесь реальный мошенник. На что звонивший разыграл финальную драму", – вспоминает Диана.

- То есть Вы подтверждаете, что с этими переводами все ок? Вы понимаете, что у Вас на счете сейчас будет минус? Мы снимаем все деньги?

"Ответила, что да, можно все снимать. Но, честно говоря, даже понимая, что это мошенники, чувствовала себя очень неприятно – эти угрозы, что сейчас все деньги со счета уйдут, звучали убедительно и заставили сердце биться чаще. Если до сих пор думала, ну как люди могут попадаться на эти уловки, то сейчас очень этих людей понимаю", – заключила Диана.

Комментарий эксперта Марцис Пелцис, глава Службы безопасности банка SEB: "Создать стрессовую ситуацию, угрожая, что вот прямо сейчас все деньги со счета исчезнут, - это классика. Люди должны понимать, что выплаты без их согласия невозможны. И даже в тех случаях, когда были украдены карточные данные и кто-то, используя их, совершил покупку в интернете, эти деньги можно вернуть – это возможно благодаря правилам Mastercard и решению 3D Secure. Если же платеж был подтвержден с помощью калькулятора кодов или Smart-ID, "вернуть" его в принципе невозможно. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя подтверждать кодами сделки, инициированные не вами. Даже если вы сразу поймете, что деньги были украдены, даже если эта сумма появится в интернет-банке как "зарезервированная", по сути, деньги уже ушли к мошенникам и их уже нельзя вернуть. В таких случаях единственный вариант – обратиться в полицию".

"У Вас недавно был международный платеж в интернете?"

Татьяну звонок мошенников застал в момент, когда она только вошла в свой гостиничный номер, приехав в отпуск в Венецию.

- Вас беспокоят из службы безопасности Вашего банка. Скажите, у Вас недавно не было международной сделки или платежа в интернете? – очень вежливо и убедительно поинтересовалась женщина на русском языке.

"Понимаю, что это всего лишь совпадение, но я действительно за пару дней до этого оплачивала гостиницу через booking.com и даже звонила в банк, чтобы увеличить лимит перечисления. Тогда с работником банка говорила по-русски, и сейчас меня обращение на русском нисколько не смутило. Я ответила, что да, был платеж", – вспоминает Татьяна.

- Соединю Вас с нашим специалистом по безопасности, – продолжила женщина и переключила звонок на мужчину.

"В этот момент я уже была в стрессе. Я в чужой стране, звонок из банка, что-то плохое происходит с моими деньгами!" – рассказывает Татьяна.

- В настоящий момент с Вашего счета переводятся деньги. И если не Вы делаете эти перечисления, надо их остановить. Для этого нам будут нужны Ваши данные, – быстро и очень убедительно начал "специалист по безопасности".

"И только в этот момент до меня вдруг дошло, что это все обман. Мне просто повезло, что у меня есть родственница, которая работает в банке и которая рассказывала о мошенниках. В противном случае я бы выдала все коды, подтвердила бы все, что нужно, Smart-ID и, видимо, потеряла бы все накопленные на отпуск деньги. Поэтому я просто сказала – на все ваши запросы я говорю "нет" и положила трубку", – заключила Татьяна.

Комментарий эксперта Марцис Пелцис, глава Службы безопасности банка SEB: В данном случае свою роль сыграло совпадение. Хорошо, что у Татьяны были предыдущие разговоры и знания о телефонном мошенничестве. Конечно, мошенники не могут знать, какие платежи совершил человек и где он находится. Если только человек сам не публикует фотографии из аэропорта в социальных сетях. Мы часто получаем вопросы от клиентов о том, где мошенники могут получить о них информацию. Бывает, что мошенники звонят наобум, иногда даже не зная, клиент какого банка находится на другой стороне, и узнают всю нужную им информацию во время разговора. Но бывает, что мошенники следят за человеком в социальных сетях и иногда знают о нем гораздо больше, чем он может представить. Всегда надо думать о том, что мы пишем о себе и какими фотографиями делимся. Публикуя в реальном времени фотографии из отпуска, можно стать не только жертвой телефонных мошенников, но и легкой мишенью для воров, которые понимают, что дома никого нет.

"Вам грозит штраф за отмывание денег!"

- Добрый день! Вам звонят из организации по защите личных данных. Вы в последнее время проводили какие-то сделки с криптовалютами? – звонок с таким вопросом с финского номера в середине дня получила Инна.

"Я сама работаю в Центре клиентов в банке и о мошенниках знаю. Ответила, что криптовалютами не занимаюсь, но понимала, что разговор на этом не закончится. Был чисто спортивный интерес – хотелось лучше понять, как мошенники работают", – делится Инна.

- На Ваше имя открыт счет криптовалют, и на нем совершаются разные сделки. Если не Вы это делаете, то их срочно надо остановить. Вы сейчас у компьютера?

- Нет, буду у него только вечером.

- Тогда мы Вам еще обязательно позвоним.

"Начиная примерно с пяти вечера они меня буквально бомбили звонками с разных номеров – с финского, шведского, чешского, пока в конце концов я не добралась до компьютера – хотелось включить и записать разговор", – продолжает Инна.

- Посмотрите у себя в почте, у вас должна быть ссылка.

- В какой почте?

- В инбоксе.

- В каком? У меня два адреса.

- Знаете, у меня ограниченный доступ к данным, с Вами свяжется наш специалист по безопасности.

Через несколько минут Инне по WhatsApp с литовского номера перезвонила некая Ольга, заявившая, что она представляет международную организацию по борьбе с отмыванием денег.

- Вы знаете, сейчас очень активизировались мошенники.

- Да, знаю, банк предупреждает, что никому нельзя давать свои данные.

- Да, все верно! Ни в коем случае! Но, по нашей информации, на Ваше имя открыт счет криптовалют и на нем проводятся сделки на 100 000 евро. Скорее всего, мошенники используют Ваши данные, и надо срочно действовать, чтобы их деятельность как можно скорее остановить.

- А как кто-то мог открыть счет на мое имя?

- Видимо, была какая-то утечка данных, наверняка Ваши данные хранятся в каком-нибудь интернет-магазине или на booking.

- А каковы риски, если ничего сейчас не делать?

- Самый большой риск в том, что, если Вы ничего не будете делать, информация о подозрительных сделках попадет в Европейский Центробанк, который сообщит об этом службе, ответственной за борьбу с отмыванием денег в Латвии. Эта служба проинформирует банки, и в течение 50 минут все Ваши счета во всех банках будут заблокированы и Вам будет грозить уголовная ответственность за отмывание денег.

"Это звучало очень убедительно. Все эти названия, слова о том, что все займет 50 минут, стресс от того, чтобы могу не только потерять все деньги, но еще и штраф грозит. Я уверена, что, не будь я сама связана с банком, я бы сделала все, что у меня просили бы, лишь бы все остановить и чтобы мне ничего не грозило", – комментирует Инна.

- Какой браузер Вы используете?

- У меня только Microsoft Edge.

- Попробуйте в поисковике запустить название Anydesk (программа, обеспечивающая удаленный доступ к компьютеру. – Прим. автора).

- Не открывается. Наверное, какие-то установки безопасности.

- Попробуйте через Google Chrome.

- Нет, у меня такого нет.

- Тогда назовите адрес электронной почты, мы вам пришлем ссылку.

- Нет, я не хочу называть свой адрес.

- Хорошо, не называйте. Пришлите мне его по WhatsApp.

- Нет, я все-таки не хочу называть свой адрес.

- Но Вы понимаете, что Вам грозит большой штраф за отмывание денег?

"Сказала, что понимаю, и отключилась. Мне кажется, у меня даже температура после этого разговора поднялась. Стресс был невероятный! В какой-то момент реально начала думать, а вдруг все правда?! Теперь я действительно понимаю людей, которые попадаются на уловки мошенников. Они очень убедительны! Они натренированы, с хорошо поставленным голосом, у них есть ответы на почти все вопросы. Единственное, они говорят на русском, что может стать первым сигналом, чтобы прервать разговор", – поделилась Инна.