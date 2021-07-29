Государственная полиция завершила расследование по делу об убийстве водителя трамвая в Лиепае

1 апреля этого года около 15:10 Государственная полиция получила информацию о том, что на улице Бривибас в Лиепае был зарезан водитель трамвая, который был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм. Недалеко от места происшествия сотрудники Лиепайской муниципальной полиции задержали предполагаемого нападавшего. По факту произошедшего в Государственной полиции было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования Госполиция выяснила, что мужчина начал конфликт с водителем в трамвае.

Когда водитель вышел из кабины, нападавший попытался ударить его кулаком, но водитель схватил его, пытаясь отразить удар. В этот момент злоумышленник вытащил из кармана складной металлический нож и правой рукой ударил водителя трамвая в шею, а затем нанес еще один удар в область груди.

После нападения мужчина вышел из трамвая, почистил нож и ушел, но его задержали неподалеку. При задержании в выдыхаемом им воздухе было констатировано 1,9 промилле алкоголя.

На следующий день сотрудники Государственной полиции обратились в суд, чтобы применить к мужчине меру пресечения - тюремное заключение, которое действует до сих пор.

Госполиция завершила расследование уголовного процесса по факту убийства и передала материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.