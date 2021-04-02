Очевидцы нападения в Лиепае: преступник спокойно вышел из трамвая и пошел дальше

34-летний пассажир ударил водителя ножом в шею, серьезно его ранив. Очевидцы рассказывают, что после преступления мужчина спокойно вышел из трамвая и пошел дальше. Пассажиры пытались помочь 59-летнему водителю и вызвали скорую, а также остановили проезжающий мимо полицейский патруль.

"Мы остановились, увидели, что у мужчины идет кровь. Женщина сказала, что водитель ранен. Кто-то оказал первую помощь и сказал, чтобы вызвали скорую помощь. Пассажиры описали возможного виновника и направление, в котором он ушел. Мы немедленно отправились за ним и на улице Фердинанда Грининя заметили человека, подходящего под описание. Он был немедленно задержан", - говорит заместитель главы полиции Лиепайского самоуправления Каспарс Варпиньш.

"Мы определенно хотим выразить огромную благодарность людям, которые помогли потерпевшему, указали направление, куда ушел возможный преступник", - отметил представитель полиции.

Как сообщалось ранее, нападение на 59-летнего водителя трамвая произошло на одной из остановок, он был заколот в шею.

После нападения, которое произошло около 15:00, трамвайное сообщение было приостановлено, чтобы полиция и медики могли выполнить свою работу. В 16:40 движение трамваев на линии возобновилось.

Раненный во время выполнения служебных обязанностей водитель лиепайского трамвая скончался в больнице от полученных травм.

Сотрудники полиции Лиепайского самоуправления задержали возможного убийцу.