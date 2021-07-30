Пт, 30.07.2021
Ожидается, что уже в октябре дети в возрасте до 12 лет смогут пройти вакцинацию. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

На границе поймали двух россиян с поддельными тестами на Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Valsts robežsardze

На пункте пограничного контроля "Патерниеки" были констатированы двое граждан России с поддельными результатами теста на Covid-19, сообщает агентство LETA.

Лица были направлены обратно в страну отправления и привлечены к административной ответственности.

В начале апреля латвийские пограничники впервые с момента введения режима чрезвычайной ситуации констатировали у иностранцев поддельные результаты теста на Covid-19. Сейчас режим чрезвычайной ситуации отменен, однако ограничения сохранились.

На данный момент пограничники констатировали около 300 человек, предоставивших поддельные или несоответствующие имеющимся в распоряжении Госпогранохраны образцов тесты на Covid-19.


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