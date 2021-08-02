В Берлине на протестах против ограничений задержаны 600 человек

По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие около 5000 человек. Они собрались в районе Шарлоттенбург в Берлине и прошли маршем через парк Тюргартен к Бранденбургским воротам.

Местные власти запретили ряд демонстраций, запланированных на выходные, в том числе протесты движения Querdenken (Нетрадиционное или так называемое позднее мышление), которое в Германии оказалось самым сильным голосом в знак протеста против карантинных ограничений и распространителем теорий заговора.

Протестующие не подчинились запрету полиции.

Галерея: Протесты в Берлине

Управление полиции Берлина направило для разгона протестующих более 2000 полицейских, но сотрудники правоохранительных органов подверглись нападению.

"Они пытались прорвать полицейский кордон", - заявила берлинская полиция, добавив, что полицейским пришлось использовать палки.

В мае Германия ослабила многие ограничения, введенные в борьбе с пандемией, включая открытие ресторанов и баров. Однако для многих видов деятельности, включая питание в помещении и в отелях, требуется подтверждение вакцинации против Covid-19, выздоровления от болезни или недавнего отрицательного теста на Covid-19.

Демонстрации против ограничений, введенных в борьбе с пандемией, прошли и в других странах Европы.