Ср, 4.08.2021
Я выхожу и в районе гор вижу огромный черный столп дыма, поднимающийся вверх. Сорок минут назад ничего не было, а сейчас - невообразимых размеров столп черного дыма! Анастасия Кива, туристка в Турции
Анастасия Кива, туристка в Турции

В Чехии столкнулись пассажирские поезда: есть погибшие и раненые
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ФОТО: AP/Scanpix

В среду, 4 августа, в Чехии между станциями Домажлице и Ближеов произошло столкновение двух пассажирских поездов, сообщает "Медуза" со ссылкой на Novinky.cz.

Скоростной поезд Ex 351, который направлялся из Чешске Кубице в Прагу, столкнулся с пассажирским составом, ехавшим по маршруту Пльзень - Домажлице.

Как сообщает издание Denīk, пострадали не менее 50 человек, известно как минимум о двух погибших.

"В настоящее время медицинская помощь оказывается 31 человеку, жизни которого не угрожает опасность, семь человек находятся в критическом состоянии и двое скончались", - сообщила пресс-секретарь Службы спасения.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек заявил, что скоростной поезд проигнорировал сигнал и врезался в региональный поезд. "Ситуация серьезная", - сказал он, направляясь к месту крушения.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства крушения поездов выясняются.


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