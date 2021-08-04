В Чехии столкнулись пассажирские поезда: есть погибшие и раненые

Скоростной поезд Ex 351, который направлялся из Чешске Кубице в Прагу, столкнулся с пассажирским составом, ехавшим по маршруту Пльзень - Домажлице.

#Czech🇨🇿 :Two people died and 38 were injured, seven of them in critical condition. All passengers are off the trains. Four helicopters are encroaching on domažlicka after a collision between the express and a passenger train. pic.twitter.com/krI2OhBe36 — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) August 4, 2021

Как сообщает издание Denīk, пострадали не менее 50 человек, известно как минимум о двух погибших.

"В настоящее время медицинская помощь оказывается 31 человеку, жизни которого не угрожает опасность, семь человек находятся в критическом состоянии и двое скончались", - сообщила пресс-секретарь Службы спасения.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек заявил, что скоростной поезд проигнорировал сигнал и врезался в региональный поезд. "Ситуация серьезная", - сказал он, направляясь к месту крушения.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства крушения поездов выясняются.