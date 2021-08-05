Угрозы терактов в 12 местах Вильнюса: полиция начала расследование

Расследование начато после того, как расположенное в Вильнюсе предприятие в среду сообщило, что в 12:32 получило электронное письмо с угрозами теракта.

Объекты - торговые и развлекательные, а также бизнес-центры.

Во время проверки подозрительные лица не замечены, подозрительные предметы не обнаружены, сообщил в четверг Департамент полиции.

Портал alfa.lt сообщил, что получил письмо на английском языке, в нем Литве угрожают взрывами и местью "за братьев-мусульман".

В письме также содержится список якобы заминированных мест: крупные торговые центры, бизнес-центры.