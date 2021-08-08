Вс, 8.08.2021
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Дина Аверина, российская гимнастка
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Против режима Лукашенко могут быть введены новые санкции

Александр Лукашенко ФОТО: Pavel Orlovsky/AP

Европейский союз (ЕС) готов рассмотреть дальнейшие меры против белорусского режима, который явно нарушает международные правила, заявил в воскресенье, 8 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Принуждая самолет Ryanair к посадке в Минске и используя мигрантов в политических целях, белорусский режим продолжает бросать вызов международным нормам, указал Боррель.

В мае белорусские власти заставили самолет Ryanair приземлиться в Минске, чтобы задержать белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

С точки зрения ЕС, белорусский режим также сознательно способствует потоку мигрантов через белорусско-литовскую границу.

В понедельник, 9 августа, исполнится год после президентских выборов в Беларуси, на которых победителем был объявлен бывший президент Александр Лукашенко. Оппозиция же обвиняет режим в широкомасштабной фальсификации результатов выборов и настоящим победителем считает Светлану Тихановскую.

После выборов Беларусь охватили массовые протесты, сотни тысяч людей, возмущенных фальсификациями, вышли на улицы. Протесты были жестоко подавлены властями и к зиме постепенно утихли.

Во время акций протеста были задержаны десятки тысяч человек. Сотни протестующих получили ранения, несколько человек погибли.


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