Известно, откуда направлялся разбившийся под Цесисом самолет

Об этом агентству BNS сообщил один из организаторов мероприятия, основатель и директор Эстонского музея авиации Мати Меос.

"Они приняли участие в авиашоу в качестве гостей и отправились обратно", - сказал Меосс.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в аварии небольшого самолета возле Цесиса погиб гражданин Литвы и пострадал еще один гражданин Литвы, сообщили агентству LETA в ответственных службах.

Около 13.30 Государственная полиция получила информацию о том, что самолет с двумя гражданами Литвы потерпел крушение на аэродроме в Приекульской волости Цесисского края. В аварии погиб пилот, а пассажир получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) подтвердили, что один человек скончался на месте аварии, а другой доставлен в больницу с политравмой.

Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев сообщил, что авария произошла, когда зарегистрированный в Литве самолет гражданской авиации вылетал с аэродрома в Приекули.

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, после аварии один человек выбрался из самолета собственными силами, а другой был вытащен из самолета мертвым.

Согласно информации Латвийского агентства гражданской авиации, самолет совершил посадку на аэродром в Приекульской волости, чтобы заправиться топливом.

После этого самолет начал взлет, чтобы продолжать полет в Биржай в Литву, но во время взлета, на высоте примерно 20 метров, начались технические проблемы с двигателем. Пилот, еще не набрав высоту, попытался совершить аварийную посадку тут же на аэродроме, но посадка оказалась неудачной, а воздушное судно упало неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

Литовские СМИ сообщили, что погибший - владелец самолета Арвид Шабринский, а разбившийся самолет был исторической копией самолета ANBO II - воздушного аппарата времен после Первой мировой войны.

Самолет зарегистрирован в Литовском регистре воздушных транспортных средств. В 2020 году самолет проходил технический осмотр в Латвии. Сообщается, что пилот имел большой опыт.

В связи с происшествием Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело.