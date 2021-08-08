Видео ⟩ В авиакатастрофе под Цесисом погиб человек. Стала известна причина аварии

Примерно в 13:30 Государственная полиция получила информацию о том, что самолет с двумя гражданами Литвы потерпел крушение на аэродроме Приекули в Приекульской волости Цесисского края. Пилот погиб, а пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) подтвердила агентству LETA, что один человек скончался на месте авиакатастрофы, а другой был доставлен в больницу из-за политравмы.

Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс сообщил, что авария произошла, когда зарегистрированный в Литве самолет гражданской авиации вылетал из аэродрома Приекули.

Видео: Место крушения самолета на аэродроме в Приекульской волости

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила агентству LETA, что после крушения частного самолета один человек самостоятельно выбрался из него, а другого пассажира пришлось вытаскивать, после чего он был передан NMPD, которая позже сообщила о его смерти.

Pie Cēsīm nogāzusies lidmašīna. 1 cilvēks gājis bojā, 1 cietis, ReTV Ziņām apstiprina Civilās aviācijas aģentūrā. Aģentūra vēl tikai apkopo informāciju par notikušo. Plašāku informāciju reportāžā sniegsim LTV pic.twitter.com/2SeDE2Yxdw — Dana France (@caciks) August 8, 2021

В связи с аварией Государственная полиция возбудила уголовное дело и в настоящее время работает на месте происшествия, чтобы выявить причины несчастного случая.

Причины аварии

Агентство гражданской авиации (CAA) выяснило, что причина авиакатастрофы в Цесисе связана с техническими проблемами с двигателем, в результате чего аварийная посадка оказалась неудачной.

В CAA поясняют, что после технической посадки самолет начал взлет для продолжения полета в Биржай в Литве, но при взлете на высоте около 20 метров возникли технические проблемы с двигателем - его работа была нестабильной. Пилот самолета, не завершив взлет, попытался совершить аварийную посадку на аэродроме Приекули, однако посадка оказалась неудачной, и самолет потерпел крушение в районе аэродрома у взлетно-посадочной полосы.

По предварительной информации, максимальная высота, достигнутая при взлете, не превышала 30 метров, однако точная высота будет определена в ходе расследования.

Эксперты CAA вместе с представителями других ведомств продолжают работу на месте происшествия. Согласно имеющейся у CAA информации, самолет прибыл в аэропорт Приекули из Тарту в Эстонии и приземлился в Латвии для дозаправки. Никаких технических проблем с работой самолета при посадке не наблюдалось.

Самолет зарегистрирован в Литовском регистре воздушных судов. В 2020 году он также участвовал в авиационном смотре в Латвии, где самолет и его экипаж осмотрело CAA. Погибший пилот имел большой летный опыт, сообщает CAA.

Самолет был дубликатом исторического самолета, самостоятельно построенным на базе исторического воздушного судна.

В прошлом году в авиации общего назначения Латвии произошло три серьезных инцидента, но не произошло ни одного несчастного случая. Последний раз в Латвии авиационные происшествия общего назначения с двумя погибшими произошли в 2018 году.

Дальнейшее расследование

В соответствии с международными нормами, расследование происшествия будет продолжено Управлением по расследованию происшествий и несчастных случаев на транспорте.