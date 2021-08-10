Прям как у Netflix: в аэропорту Рима задержали 70-летнюю главу мафиозного клана по прозвищу Малышка

Ее задержали в римском аэропорту "Чампино", откуда 70-летняя женщина собиралась вылететь в Испанию. Карабинеры арестовали ее в момент сдачи багажа. Как сообщается, в этот момент Личчарди сохраняла полное спокойствие.

Arrestata all'aeroporto di Ciampino Maria Licciardi, capo dell'omonimo clan di camorra e figura di vertice dell'Alleanza di Secondigliano https://t.co/iZ5Bq1W7jI pic.twitter.com/AXlNTj1jGv — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 7, 2021

Как считают правоохранители, Личчарди управляла одноименным преступным кланом, основателям которого был ее брат Дженнаро по прозвищу Обезьяна. Он скончался в тюремной камере в 1994 году. Сама Личчарди провела в заключении восемь лет, после чего в 2009 году взяла бразды правления кланом, заработав прозвища Малышка и Кровавая Мэри.

Клан Личчарди занимался рэкетом, незаконной торговлей, махинациями на аукционах и отмыванием преступных доходов. При этом он не конфликтовал с другими группировками, избежав кровопролитных мафиозных войн в северных кварталах Неаполя.